Antik Mısır'da 3000 Yıllık UFO Figürü Gizemi!

Antik Mısır, bütün sırlarıyla araştırmacıların göz bebeği olmaya devam ediyor. Helikopter, uçak gibi figürlerin bulunduğu Abydos tapınağı, insanları uzaylı ile zaman yolculuğu arasında ikilemde bıraktı.

Eski Mısır, bütün medeniyetler arasında en gizli ve merak edileni olarak gözüküyor. Firavunlarıyla, tapınaklarıyla, piramitleriyle, geçmişi en çok merak edilen medeniyet olan Mısırlılar, bir şekilde teknolojiyle tanışmış gibi gözüküyorlar.

Abydos tapınakları, içerisinde barındırdığı önemli hiyerogliflerle merak konusu olmaya devam ediyor. Mısır’ın ilk krallarının gömülü olduğu tapınaklar, muhteşem mimarisi ile bugün bile ayakta durmaya başarmış. Abydos tapınağı ilk yıllarda firavun mezarlarına ev sahipliği yaparken, bir süre sonra yeraltı tanrısı Osiris için ibadet edilen bir merkez halini almış.

Bu tapınaktaki hiyerogliflerde bulunan figürler, insanlığı ikiye ayırmış durumda. Eski Mısır’ın ileri teknolojiye sahip, dünya dışı topluluklar tarafından ziyaret edildiği iddialarının oluşmasını sağlayan bu hiyeroglifler, UFO, helikopter, denizaltı ve uçak benzeri çizimleri barındırıyor. Yaklaşık 3000 yaşında olduğu düşünülen tapınakta yer alan bu çizimlerin, insanlığın daha önce üstün yaşam formu ile tanıştığının bir göstergesi olduğu düşünülse de bir kesim, bu hiyerogliflerin benzerlikten başka bir şey olmadığını söylüyor.

Uzaylı teknolojisi yerine insanların bugünlerde kullandığı teknolojilere benzeyen hiyeroglifler, insanlığın zaman yolculuğunu bulduğunu ve geçmişe giderek bu teknolojiyle atalarımızı tanıştırdığı görüşünü güçlendiriyor. Bu dedikoduların ardı arkası kesilmezken yine bazı araştırmacılar, helikopter gibi cisimlerin rastlantıdan ibaret olduğunu, zamanla bozulan eski firavun isimleri olabileceğini belirtiyorlar.

Hangi kesimin doğru söylediğini bilmiyoruz ancak kesin bir şey varsa Antik Mısır, gerçekten de çok farklı bir medeniyet.