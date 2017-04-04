Evrende Aslında Ne Kadar Küçük Olduğumuzu Anlatan 23 Madde!

Başımızı kaldırıp yıldızlara baktığımızda, evrenin büyüklüğü karşısında büyüleniyor ve günlük yaşamda kafamıza takılan sorunların ne kadar da önemsiz olduklarını fark ediyoruz. Dünyadan bakılınca evren büyük görünüyor ancak aslında gerçek büyüklüğünü tam kavrayamıyoruz. İşte evren hakkında gerçek bir kavrayışa sahip olmak için kısa bir uzay yolculuğu!
Evimiz, Yaşadığımız Yer Dünya Burası!
Komşularımız, Aynı Güneş Sistemi İçinde Olduğumuz Gezegenler
Dünya ve Ay arasındaki Uzaklık
Ve Bu Uzaklığın Aslında Göründüğü Kadar Küçük Olmadığını Gösteren Bir Fotoğraf
Satürn İle Kıyaslandığında Dünya’nın Boyutu
Eğer Dünya’da Olsaydı Satürn’ün Halkası Böyle Görünecekti
Eğer Los Angeles’a Bir Meteor İsabet Etseydi…
Güneş’in Huzurunda Gezegenler (sen buradasın)
Mars’tan Bakıldığında Dünya
Mars’tan Bakıldığında Güneş
Samanyolu Galaksisi’nde Bulunduğumuz Yer
Görebildiğiniz Tüm Yıldızlar Bu Ufak Çemberin İçinde
Diğer Galaksilerle Karşılaştırıldığında Samanyolu Galaksisi
Dünya’nın Yörüngesiyle Karşılaştırıldığında Bir Kara Deliğin Boyutu
Bir Silindirin İçindeymiş Gibi Düşünürsek Dünyamız Burada
Silindiri Biraz Büyütelim ve Güneş Sistemimize Ulaşalım
Daha da Büyütürsek Diğer Güneş Sistemleriyle Karşılaşırız
Tüm Bu Sistemler Samanyolu Galaksisini Oluşturuyor
Samanyolu Galaksisi Lokal Galaktik Grup Yanında Bir Nokta Gibi
Biraz Daha Büyütürsek İçinde Bulunduğumuz “Başak Süper Kümesi”ne Ulaşıyoruz, Lokal Galaktik Grubumuz Burada Bir Nokta Boyutunda
Daha Da Genişletelim ve “Lokal Süper Küme”mize Ulaşalım
Gözlemlenebilir Evren ve İçinde Bulunduğumuz Süper Küme