Evrende Aslında Ne Kadar Küçük Olduğumuzu Anlatan 23 Madde!

İçinde yaşadığımız evren devasa bir yer. Peki gerçekten bu ifadeyi tam anlamıyla kavrayabiliyor muyuz? Evrendeki durumumuzu 23 madde ile anlattık!

Başımızı kaldırıp yıldızlara baktığımızda, evrenin büyüklüğü karşısında büyüleniyor ve günlük yaşamda kafamıza takılan sorunların ne kadar da önemsiz olduklarını fark ediyoruz. Dünyadan bakılınca evren büyük görünüyor ancak aslında gerçek büyüklüğünü tam kavrayamıyoruz. İşte evren hakkında gerçek bir kavrayışa sahip olmak için kısa bir uzay yolculuğu!

Evimiz, Yaşadığımız Yer Dünya Burası!

Komşularımız, Aynı Güneş Sistemi İçinde Olduğumuz Gezegenler

Dünya ve Ay arasındaki Uzaklık

Ve Bu Uzaklığın Aslında Göründüğü Kadar Küçük Olmadığını Gösteren Bir Fotoğraf

Satürn İle Kıyaslandığında Dünya’nın Boyutu

Eğer Dünya’da Olsaydı Satürn’ün Halkası Böyle Görünecekti

Eğer Los Angeles’a Bir Meteor İsabet Etseydi…

Güneş’in Huzurunda Gezegenler (sen buradasın)

Mars’tan Bakıldığında Dünya

Mars’tan Bakıldığında Güneş

Samanyolu Galaksisi’nde Bulunduğumuz Yer

Görebildiğiniz Tüm Yıldızlar Bu Ufak Çemberin İçinde

Diğer Galaksilerle Karşılaştırıldığında Samanyolu Galaksisi

Dünya’nın Yörüngesiyle Karşılaştırıldığında Bir Kara Deliğin Boyutu

Bir Silindirin İçindeymiş Gibi Düşünürsek Dünyamız Burada

Silindiri Biraz Büyütelim ve Güneş Sistemimize Ulaşalım

Daha da Büyütürsek Diğer Güneş Sistemleriyle Karşılaşırız

Tüm Bu Sistemler Samanyolu Galaksisini Oluşturuyor

Samanyolu Galaksisi Lokal Galaktik Grup Yanında Bir Nokta Gibi

Biraz Daha Büyütürsek İçinde Bulunduğumuz “Başak Süper Kümesi”ne Ulaşıyoruz, Lokal Galaktik Grubumuz Burada Bir Nokta Boyutunda

Daha Da Genişletelim ve “Lokal Süper Küme”mize Ulaşalım

Gözlemlenebilir Evren ve İçinde Bulunduğumuz Süper Küme