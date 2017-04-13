Mac Mini kasasına canavar yerleşti, tamamen özelleştirilebilir donanımla mükemmel bir Mac Pro konsepti ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Apple, 2013'te piyasaya sürülmesinden bu yana şirketin ihmal ettiği ürünü Mac Pro'yı yenilemek için çalıştığını doğruladı. Yeni Mac Pro'nın 2017'de hazır olmayacağını söyleyen Apple'ın bu açıklaması, elbette konsept tasarımcılarının duracağı anlamına gelmiyor.

Almanya merkezli Curved Labs firması, modüler bir tasarım ve beraberinde gelen profesyonel bir ekranla Mac Pro için muhteşem bir konsept tasarım oluşturdu. Ön tarafta bir Touch Bar bulunan dikey bir Mac Mini kasasını harika bir tasarımla yüksek performanslı Mac Pro özelliklerini destekleyecek şekilde oluşturmayı başarmış gözüküyorlar. Kullanıcıların grafik kartını, sabit diski ve daha fazlasını yükseltmelerine izin veren, tamamen modüler bilgisayar ortaya çıkmış. Ayrıca nükteli bir gönderme ile bu firma cihaza kulaklık girişi eklemeyi ihmal etmemiş.

Retina ekrana sahip 27 inçlik monütör USB bağlantısı ile cihaza bağlanıyor. Tanıtım videosunu hemen aşağıdan izlemeniz mümkün:

Son Apple tasarımının bundan çok daha farklı olacağını söylemeye zaten gerek yok. Ayrıca tasarımda herhangi bir soğutma bileşeninin adı geçmiyor, ancak yine de rüya gibi bir bilgisayar tasarladıkları kesin.