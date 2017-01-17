'İçindekiler' Kısmını Görünce Midenizin Kalkacağı Gıda Ürünleri

Eğer bir markete yolunuz düşürse ve gıda alışverişinde bulunacaksanız, paketin arkasındaki içeriği okumanızı tavsiye ederiz.

Marketlerde sıklıkla satılan bazı besin maddeleri, can sıkacak bazı materyaller içeriyor olabilirler. Bunun önüne geçmek için, satın alacağınız ürünün "içindekiler" kısmına göz gezdirmeniz faydalı olur. İşte bazı ürünler ve içerikleri.

Diyet ve Meyveli Yoğurtlar

Dünyaca ünlü gıda devi pek çok gıda devinin gerek meyveli, gerekse bazı diyet yoğurtlarında jelatin bulunduğu tespit edildi. Jelatin; besi hayvanlarının kemiklerinden, bağ dokularından, derilerinden ve tendonlarından meydana geliyor.

Şekerdeki Kemik

Bazı şeker üreticileri, şekeri beyazlaştırmak için doğal karbondan faydalanıyor: Yani hayvan kemiklerinin tozu.

Organik Olmayan Muzlar

Organik olmayan muzlara; yengeç ve karides kabuklarından meydana gelen pestitit püskürtülür. Pestitit, muzların bakterilere karşı direnmesine neden olsa da, mide bulandırıcı bir öge olduğu şüphesiz.

Kırmızı Şekerlemelerdeki Böcek

Bazı böcekler, amonyak veya sodyum karbonat ile kaynatıldıklarında parlak kırmızı bir renk yayarlar. Kırmızı gıda boyaları da tam olarak, bu maddenin üstüne inşa edilir.

Dondurmalardaki Kunduz

Bazı dondurmalarda kunduzun anal bezlerinden salgılanan 'castoreum' maddesi bulunur. Bu madde, sıklıkla vanilyalı dondurmalarda bulunur ve bileşenin bir 'doğal aroma' olarak adlandırılmasına, sağlık örgütlerince izin verilir.

Ekmekteki Saç

Bu konuya uzun uzun değinmeyeceğiz, sık karşılaştığımız bir durum. Ufak da olsa bir teselli: Saç, vücuda yararlı L-cysteine isimli bir amino-asite ev sahipliği yapıyor.

İncirdeki Arı

Arılar, bazen incir gibi meyvelerde sıkışıp ölürler. Yani incir yerken dikkatli olmanızı öneriyoruz.