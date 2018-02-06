3 yıl önce çizilen ve içinde 50 bin dolar değerinde Bitcoin bulunan dijital cüzdana ait erişim bilgilerinin saklandığı resmin şifresi sonunda çözüldü.

Rob Myers 2015 yılında, içinde Bitcoin bulunan bir dijital cüzdana ait erişim için gerekli bilgileri sakladığı resim çizmişti. Geçtiğimiz hafta buradaki gizemi çözen kişi, cüzdanda bulunan Bitcoin’lerin yeni sahibi oldu.

Resimdeki bulmacayı, adı açıklanmayan 30 yaşındaki bir programcı tarafından çözüldüğü belirtildi. Motherboard’a konuşan programcı, yaşadığı ülkenin Bitcoin’e ve dijital cüzdana sahip olmak için güvenli olmadığı gerekçesiyle kimliğini gizlediğini söyledi.

Resimdeki bulmaca, ikili kod dizelerinden oluşan karmaşık bir problemden oluşuyordu. Bu karmaşık kodlar, tuvalin etrafındaki alev çizimlerinin içine yerleştirilmişti. Resimdeki her bir alev şekli ve rengi, içinde bulunan kod dizileriyle belirlenmişti. Tüm kodları birbiriyle uyumlu hale getiren programcı, bulduğu anahtar koduyla Bitcoin cüzdanına erişmeyi başardı.

Kriptografi uzmanı Peter Todd, bulmacanın üç yılda çözülmesinin pek şaşırtıcı olmadığını çünkü birçok problemin işlem gücüyle değil, zekayla çözülebildiğini söyledi. Todd’a göre resimdeki kod da zekaya dayalı bir bulmaca türüne dayanarak gizlenmiş.

Daha önce de Belçikalı bir öğrenci sentetik bir DNA zincirinin deşifre etmiş ve 10 bin dolar değerinde Bitcoin kazanmıştı.