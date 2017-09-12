İçine Formula 1 Aracı Kaçan Canavar: Mercedes Project One!

Otomotiv sektöründe hem spor hem binek araç üretimi konusunda lider firmalardan Mercedes, mükemmel bir tasarıma ve içinde F1 aracına yer verdiği canavarı Lewis Hamilton ile tanıttı.

Eğer motor sporlarına meraklıysanız, deb üreticilerin neden pistlerde kıyasıya mücadele verdiklerini bilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız açıklayalım; bugünün spor otomobilleri, 5-6 yıl öncesinin Formula 1 araçlarında denenen teknolojilerle geliştirilirler. Yani pazar rekabeti alıcıdan önce pistlere yansır. Merceden ise bu konuda rakiplerine toz yutturmaya epey alışkın.

0’dan 100’e 6 saniyeden daha kısa süreden çıkan yeni Mercedes-AMG Project One, gene bir Mercedes F1 pilotu olan şampiyon isim Lewis Hamilton'un da oynadığı reklam filminde ortaya çıktı. Ayrıca geçtiğimiz pazartesi akşamı bu araç için bir lansman da düzenlendi.

986 beygirlik 1.6 litrelik turbo V6 turbo motorunun yanı sıra, lityum-iyon batarya ve 4 elektrikli motoru bir gövdede toplayan araç, 2.4 milyon sterlinden alıcı bulacak. Pist dışındaki rekabette Ferrari zaten LaFerrari'ye, McLaren P1'e ve RedBull da Aston Martin ortaklığına sahip. Project One ise hem hibrid olması hem de bu sınıfa girmesi ile önemli bir ilki temsil ediyor.

Direksiyon simidinin arkasında iki adet 10 inçlik ekran bulunduran araç, dışı kadar içiyle de göz kamaştırıyor. Fazla uzatmadan sizi bu sanat eserinin görüntüleriyle başbaşa bırakayım.