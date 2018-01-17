Vikings: War of, İçinizdeki Savaşçı Ruhu Dizginleyecek

Günümüzün en ünlü mobil oyunları arasında yer alan Vikings: War of Clans nedir? Oyun neden bu kadar çok tutuldu?

Dünya üzerinde şu anda yayınlanan ve Game of Thrones’la kıyaslanabilecek bir dizi var mı deseniz, kesinlikle Vikings derdim. Şu sıralar büyük bir heyecanla devam eden diziyi ne zaman izlesem, aklıma mobil oyun olarak oynayabildiğiniz Viking: War of Clans geliyor. Tıpkı dizide olduğu gibi burada da bir bölgeleri fethediyor, ittifaklar kurup düşman güçlere karşı savaşıyorsunuz.

Oyunda herkesin saygı duyduğu bir kont olarak, binalar kurabilir, önemli noktalarda yapacağınız yeni inşalarla askerler çıkarabilir, gemiler inşa edebilir ve sonucunda devasa bir orduyla savaşa çıkabilirsiniz. Bunları yapmak için çok fazla zamana da gerek yok. Herkes biliyor ki mobil oyunculuk çok güzel olsa da uzun soluklu oynanmıyor. Bu yüzden de Vikings: War of Clans, kısa sürede büyük işler yapmanız için de son derece ideal bir oyun. Oyunu ister iOS ve Android, isterseniz de tarayıcı üzerinden oynayabiliyorsunuz.

Ebeveyn Kontrolü Var

Oynaması tamamen ücretsiz olan Vikings, bunun haricinde oyun içerisinde gerçek para karşılığında uygulama içi satın alım imkanı sunuyor. Eğer oyunu henüz para harcama konusunda doğru kararlar veremeyeceğine inandığınız çocuklarınız oynuyorsa, oyun içerisinden gerçek para ile oyun içi eşya satın almayı kapatabilir, hatta bu seçeneğe sizin belirlediğiniz bir şifre koyabilirsiniz.

MMORTS(Online gerçek zamanlı strateji) türü olarak geçen Vikings: War of Clans’la, içinizdeki Viking olma aşkını biraz olsun törpüleyebileceksiniz. Oyunun diğer özelliklerinden kısaca söz etmek gerekirse;

Sağlam Grafikler

Bir mobil oyunda en çok sıkıntı yaşanılan yerler, görsellerinin vaat ettikleri gibi olmaması olabiliyor. Geliştiriciliğini Plarium LLC’nin yaptığı Vikings: War of Clans’ta böyle bir sorun yok. Oyunda vaat edilen görüntüler olduğu gibi yansıtılıyor.

Türkçe Dil Desteği

Bu tarz büyük bütçeli mobil oyunların sayısı fazla olsa da, büyük bir kısmında Türkçe dil desteği bulunmuyor. Vikings: War of Clans’ta ise Türkçe dil desteği var. Yapacağınız tüm eylemleri tam anlamıyla bilerek yapacaksınız.

Eğlenceli Oynanış Mekanikleri

Oyunda inşa etme, savaşma, ittifak kurma gibi burada sayamayacağım kadar çok farklı mekanikler bulunuyor. Bu arada oyunda Vikinglerin olmazsa olmazı gemi savaşları da bulunuyor.

Klan Oluşturma

Vikings dizisinin son bölümlerinde iki ayrı taraf görmeye başladık. Aynı şekilde sizler de kendi tayfanızı toplayabilir, oluşturduğunuz klanla daha büyük ordular ve haliyle daha büyük savaşlar verebilirsiniz.

Vikings: War of Clans’ı hemen şimdi iOS ve Android üzerinden indirebilirsiniz. Ücretsiz olması sayesinde, oyunu beğenmeme durumunuzda zarara uğramamış oluyorsunuz.