İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerekli düzenlemeler yapılana kadar araç sahiplerine cam filmi için ceza kesilmeyeceğini açıkladı.

Bir süredir gündemi meşgul eden otomobil camlarına film takılması konusunda açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gerçekleştirdi yönetmelik değişikliği ile geçtiğimiz günlerde araç sahiplerinin otomobil camlarına film takmaları yasaklanmıştı.

Fakat dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasağın yanlış olduğunu söylemiş ve konunun yeniden gözden geçirilmesi için bakanlıklara talimat verdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konuya dahil olması ile nasıl bir gelişme yaşanacağı merak edilirken beklenen açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, ‘Cam filmi yasağı konusu netleşene kadar araçlara ceza kesilmeyecek’ dedi.