Bakanlığın Yüzyılın İcadı Başlığıyla Yayınladığı Kamu Spotu

İçişleri Bakanlığı, birkaç gün önce Yüzyılın İcadı başlığı altında yeni bir kamu spotu yayınladı.

Apple’ın yeni iPhone’larını, Apple TV ve Apple Watch modelini tanıttığı sırada İçişleri Bakanlığı, oldukça ilgi çekici bir başlıkla kamu spotu yayınladı.

Twitter ve YouTube’dan yapılan Yüzyılın İcadı adıyla yayınlanan kısa film, Bakanlığın “ebat olarak küçük ama insanlık için çok büyük bir icat” olarak tanımladığı, sinyal kolunun trafik kazalarındaki yaşanan kayıpların minimuma indirilmesini konu ediniyor. Kısacası yayınlanan kamu spotunun amacı, trafik kurallarına uyulmasının ve sinyal kolunun kullanılmasının önemine dikkat çekmek.

Yaşanan trafik kazalarının önemli bir bölümünün sinyal kolunun kullanılmaması ya da yanlış şekilde kullanılmasından kaynaklanması, kamu spotunun öneminin birkaç kat daha artmasını sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter sayfasından paylaşılan kamu spotunu aşağıdan izleyebilirsiniz.