Facebook'un ilk 20 çalışanından yalnızca 2'si hala aynı şirkette çalışıyor. Diğerlerinin ise nerede çalıştıklarını listeledik.

Facebook'ta çalışmış olan ilk 20 kişinin birçoğu, ilk günlerinden itiraben diğer teknoloji şirketlerinde çalışmaya veya kendi işlerini yapmaya karar verdiler. Bazıları büyük VC şirketlerinde başarılı yatırımcılar haline geldi. Facebook'un ilk 20 çalışanı arasında ise sadece iki kadın vardı. Birçok çalışanı ise Facebook'un 2012'deki halka arzını gerçekleştirmesinden sonra zengin oldu.

İşte Facebook'un ilk 20 çalışanı ve şu anda çalıştıkları yerler:

Facebook'un ilk CTO'su olan Dustin Moskovitz, Mark Zuckerberg'in oda arkadaşıydı. İkili, Harvard'tan ayrılıp Kaliforniya'ya taşınmak ve Facebook üzerinde çalışmak için bir araya geldiler.

Facebook'ta çalışma tarihi: Şubat 2004 - Kasım 2009

Görev: Kurucu / Teknolojiden Sorumlu Başkan

Şu anki görev yeri: Kurumsal yazılım şirketi Asana'nın kurucu ortağı ve CEO'su. Ayrıca "insanlığa başarılı bir şekilde katkıda bulunmak" misyonuyla hayırsever bir firma olan Good Ventures'ı bir araya getirdi. Forbes'a göre, net değeri yaklaşık 12 milyar dolara ulaştı.

Chris Hughes, Facebook'u kuranlardan biri ve sitenin ilk sözcüsü olarak görev yapıyordu. Daha sonra Obama'nın 2008 kampanyasının tüm sosyal ağ yönlerini koordine etti.

Facebook'ta çalışma tarihi: Şubat 2004

Görev: Kurucu

Şu anki görev yeri: Obama'nın 2008'deki kampanyasında çalıştıktan sonra Hughes, dünyayı değiştirmek için sosyal medyayı kullanmaya çalışan Jumo'nun genel müdürlüğüne geçti. 2012'de Yeni Cumhuriyet'te çoğunluk hissesi satın aldı ve başkan ve yazı işleri müdürü oldu. Dergiyi karlı olmadığı için 2016'da satışa çıkardı.

Hughes şu anda Birleşik Devletler'de evrensel temel kazancı gerçeğe dönüştürmek isteyen Ekonomik Güvenlik Projesi eşbaşkanlığını yapıyor.

Eduardo Saverin, Facebook'un kurucu ortağı ve ilk CFO'suydu. Sonrasında Mark Zuckerberg'e dava açtı ve ikisi anlaşmaya vardılar.

Facebook'ta çalışma tarihi: Şubat 2004

Görev: Kurucu / Finans Grubu Başkanı

Şu anki görev yeri: Saverin, kurucu ortak statüsünü koruyan Facebook'la yasal bir savaş kazandıktan sonra, Qwiki ve Chris Hughes'un Jumo'su gibi girişimlere yatırım yapmaya başladı. 2011 yılında Saverin ABD vatandaşlığını bıraktı ve muhtemelen Facebook'un halka arzını takiben ödemesi gereken vergiler nedeniyle Singapur'a gitti.

Sean Parker, Napster'ın erken dönem çalışanıydı ve Facebook'un kurucu başkanıydı.

Facebook'ta çalışma tarihi: Haziran 2004 - Ocak 2006

Görev: Başkan

Şu anki görev yeri: Parker, Spotify ve Asana gibi birtakım yeni teknolojik yeni yatırımlara yatırım yaptı ve 2014 yılına kadar VC firması Kurucunun Fonu'nda ortak oldu. Kendisinin yaklaşık net 2,6 milyar doları var.

Daha yakın bir geçmişte ise, kendi işletmeleri üzerinde çalışmaya başladı. Yeni bir buzzy video girişimiyle Airtime'ı yaratmaya çalıştı fakat başarısız oldu. En son projesi ise hala sinemalarda yayında olan filmleri evde izlemeye yönelikti. Ancak bu proje de Hollywood ve tiyatro topluluklarıın karşı gelmesiyle askıda kaldı.

Andrew McCollum, Facebook'un ilk logosunu tasarladı ve Zuckerberg ile Wirehog adlı bir yan projede çalıştı

Facebook'ta çalışma tarihi: Şubat 2004 - Eylül 2006

Görev: Mühendislik ortağı / Mühendis

Şu anki görev yeri: McCollum, 2011'de konutta girişimci olarak Flybridge Capital Partners'a katıldı. Daha sonra VC firması NEA'da ortak oldu. Şimdi ise yatırım yaptı ve Quilt ve JobSpice gibi diğer teknoloji girişimlerine katıldı.

Taner Halıcıoğlu, kurucuların dışında Facebook'un ilk "gerçek" çalışanıydı. Tüm başlangıç donanım altyapısını kurdu.

Facebook'ta çalışma tarihi: Ekim 2004 - Kasım 2009

Görev: Kıdemli Yazılım / Operasyon Mühendisi

Şu anki görev yeri: Halıcıoğlu, Blizzard Entertainment'da Battle.net'in Öncü Güvenilirlik Mühendisi oldu. Şu anda UC San Diego'da öğretim görevlisi olarak okulun Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünde yer alıyor. Kısa bir süre önce Halıcıoğlu, Veri Bilimleri Enstitüsü'nü oluşturmak için okula 75 milyon dolar bağışladı.

Naomi Gleit, kelimenin tam anlamıyla "dünyadaki herkes yerinde" olduğundan emin olmak için görevlendirildi. Mark Zuckerberg dışında şirketteki en uzun hizmet çalışanıdır.

Facebook'ta çalışma tarihi: Nisan 2005 - Günümüz

Facebook'taki ilk görevi: Pazarlama Üyesi

Şu anki görevi: Gleit, Facebook'ta Sosyal Başkan Yardımcısı ve Zuckerberg'in en büyük vekillerinden biridir. Şirketin tüm güvenlik kontrolleri, bağış toplama araçları ve benzeri özellikleri, Gleit tarafından kontrol edilir.

Kevin Colleran, 2004'te Facebook'un Palo Alto'daki yazlık evinde Zuckerberg'le birlikte yaşıyordu.

Facebook'ta çalışma tarihi: Nisan 2005 - Temmuz 2011

Görev: Küresel Ortaklıklar

Şu anki görev yeri: Colleran, Facebook'tan ayrılan en son, ilk çalışanlardan biri. Şu anda VC firması Slow Ventures'da Dave Morin ve diğer erken Facebook çalışanlarının yöneticiliğini yapıyor.

Gilles Mischler, Facebook'un BT altyapısını sıfırdan inşa etmiş ve tasarlamıştır.

Facebook'ta çalışma tarihi: Haziran 2005 - Mayıs 2010

Görev: SiteOps Mühendisi

Şu anki görev yeri: Facebook'tan sonra Mischler, oyun geliştirici Playdom'a gitti. Şirket, Disney tarafından 700 milyon dolara satın alındıktan sonra yalnızca birkaç hafta orada kaldı. Şimdi Dropbox'da bir şebeke mühendisi.

Scott Marlette, Facebook'un ilk fotoğraf uygulamasını yarattı.

Facebook'ta çalışma tarihi: Haziran 2005 - Ocak 2010

Görev: Mühendis / Ürün Yöneticisi

Şu anki görev yeri: Marlette, GoodRx'in tıbbi başlangıcında birlikte çalışmaya devam etti. Şu an VC'nin Slow Ventures adlı şirketindeki Facebook'un diğer ilk çalışanlarıyla ortaktır.

Aaron Sittig, Facebook fotoğraflarında arkadaş etiketleme ve "beğen" düğmesi kavramını yarattı.

Facebook'ta çalışma tarihi: Mayıs 2005 - Aralık 2010, Ocak 2011 - Aralık 2012

Görev: Tasarım Stratejisi Lideri / Ürün Mimarı

Şu anki görev yeri: Mark Zuckerberg'in yakın arkadaşı olan Sittig, Facebook'un ilk tasarımcısıydı. Şirketi 2010 yılında terk etti ve 2011 yılında ürün mimarı olarak iki yıllığına geri döndü. 2015 yılında San Francisco'da bir marka ve tasarım stüdyosu olan Public Studio'da yönetici ortağı oldu.

Nick Heyman, Facebook'taki patlayıcı derecede olan tafik yoğunluğuyla uğraştı fakat çok uzun süre şirkette kalmadı.

Facebook'ta çalışma tarihi: Nisan 2005

Görev: Operasyon Direktörü

Şu anki görev yeri: Heyman, Twitter da dâhil olmak üzere birkaç diğer teknoloji şirketinde çalıştı. Ayrıca Nuzzel ve ShopPad gibi yeni başlayanlara da yatırım yapıyor.

Steve King, Facebook'un medya satışlarını yönetti, Panasonic ve Microsoft gibi ilk büyük reklamverenlerinden sorumluydu.

Facebook'ta çalışma tarihi: Nisan 2005 - Temmuz 2006

Görev: Yönetmen / Medya Satışları

Şu anki görev yeri: Facebook'tan sonra King, Satış Müdür Yardımcısı olarak LocaModa'ya katıldı. Şimdi Boston bölgesinde bir butik emlak yatırım firması açtı.

Tricia Black, üniversite dergileri için reklam satan bir firma olan Y2M'de çalıştı.

Facebook'ta çalışma tarihi: Mart 2005 - Haziran 2006

Görev: VP / Reklam Satışları

Şu anki görev yeri: Black, kadın kurucularına ve çeşitli ekiplere yatırım yapan VC şirketi Victress Capital'in kurucusu.

Steve Chen, YouTube üzerinde çalışmaya yardım etmek için birkaç ay sonra Facebook'tan ayrıldı.

Facebook'ta çalışma tarihi: 2005'te birkaç ay için çalıştı

Görev: Kıdemli Yazılım Mühendisi

Şu anki görev yeri: Chen, Google'a 1 milyar dolar karşılığında sattığı YouTube'u geliştirmeye devam etti. 2011 yılında başka bir şirket olan AVOS'u kurdu. Şu anda Google'ın yatırım kolu olan GV'de yardımcılık yapıyor.

Matt Cohler, Facebook yatırımcısı Peter Thiel tarafından göreve getirildi ve daha önce LinkedIn'in kurucu üyelerinden biriydi. Şimdi Benchmark'ın bir ortağı.

Facebook'ta çalışma tarihi: Şubat 2005 - Ekim 2008

Görev: VP Ürün Yönetimi

Şu anki görev yeri: Cohler, Benchmark Capital'in genel ortağı ve Tinder ve Greenhouse da dahil olmak üzere birçok yeni kurulda görev yapıyor. Ayrıca Uber'ın yönetim kurulu gözlemcisidir.

Ezra Callahan Sean Parker'la oda arkadaşı olmuş ve Eduardo Saverin'in CFO sorumluluklarında "uzaklaşmak" için kiralanmıştır.

Facebook'ta çalışma tarihi: Aralık 2004 - Temmuz 2010

Görev: Dahili İletişim Müdürü / Ürün Yöneticisi

Şu anki görev yeri: Callahan, Facebook'tan ayrılmasından bu yana LinkedIn profilini güncellemedi ancak Facebook profiline göre, ailesi ile birlikte Pasadena, California'da yaşıyor. Birkaç yıl önce, orada binlerce yıllık ilgiyi fark ettikten sonra Palm Springs oteline yatırım yapmaya karar verdi. Condé Nast Traveler, onu "geleceğin otel" olarak adlandırdı.

James Pereira Facebook'un 7. çalışanıydı. Üç yıl sonra ayrıldı.

Facebook'ta çalışma tarihi: Temmuz 2004 - Ağustos 2007

Görev: Mühendis

Şu anki görev yeri: Facebook profiline göre Pereira, Boy Gorilla Enterprises'ta yazılım mühendisi.

Dan Neff, Facebook'un 20. çalışanı olarak, şirkette beş aylık kısa bir süre geçirdi ve yeni site özelliklerini sunmaktan sorumluydu.

Facebook'ta çalışma tarihi: Mayıs 2005 - Ekim 2005

Görev: Yapı Mühendisi

Şu anki görev yeri: Adobe'de, 2009'dan beri teknik operasyonel rollerde birkaç görevde bulunuyor.

Mark Zuckerberg Facebook'u kurdu. Sitenin tasarımını, renk körü olmasından dolayı, mavi olarak düzenledi.

Facebook'ta çalışma tarihi: Şubat 2004 - Günümüz

Görev: CEO ve kurucu

Şu anki görev yeri: Hala Facebook'ta ama çok daha zengin.

Bonus: Adam D'Angelo, Mark Zuckerberg'le lise arkadaşıydı ve sonunda Quora'yu canlandırmak için Facebook'dan ayrıldı.

Facebook'ta çalışma tarihi: Kasım 2006 - Haziran 2008

Görev: CTO

Şu anki görev yeri: D'Angelo, Quora'nın CEO'su ve kurucusu olarak iş hayatına devam ediyor.