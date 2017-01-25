iCloud Faciasını Yaşatan Hacker Edward J. Majerczyk'in Aldığı Hapis Cezası Belli Oldu!

Ünlülere yönelik yaptığı tacizlerle gündeme gelen bilgisayar korsanı, hatalarının bedelini hapishanede ödeyecek.

Ünlülerin hackerı olarak bilinen Edward J. Majerczyk, topluma malolmuş kişilere karşı gerçekleştirdiği saldırılar ve mahremiyet ihlallleri nedeniyle tutuklandı ve Federal hakim tarafından dokuz aylık hapis cezasına çarptırıldı.

29 yaşındaki Edward J. Majerczyk, geçen sonbaharda en az 30'u ünlü içeren 300'den fazla kişinin Apple iCloud ve Gmail hesaplarına saldırdığını itiraf etti. Hapis cezasına ek olarak hacker, bir kurbanına yaklaşık 17.000 dolar tazminat cezası ödemekle mükellef kılındı.

Savcılar geçen yılın son günlerinde, Majerczyk ile anlaşma yaptı. Majerczyk'ın başrolü üstlendiği "Eylül 2014 Celebgate" saldırısının kurbanları arasında Jennifer Lawrence, Mary Elizabeth Winstead, Kate Upton ve Justin Verlander gibi isimler bulunuyordu.

ABD Bölge Yargıcı Charles P. Kocoras, Majerczyk'in duruşmadaki davranışlarını son derece "kibirli" olarak nitelendirdi. Yargıç, "Cesur Yeni Dünya" kitabını örnek göstererek çarpıcı bir ifadede bulundu: "Bay Majerczyk, sizin gibilerin var olduğu, hiç de cesur olmayan bir dünyada yaşıyoruz"

Bu son derece ilginç bir saptama, zira kitapta sanat eserleri yok ediliyor ve halk, özgür düşünme haklarından feragat etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalıyordu.

Majerczyk, karar açıklanmadan önce davranışları sebebiyle hakimden özür diledi. Federallar ise hackerın, kendilerine karşı "nazik ve saygılı davrandığı" vurguladılar.

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence, Vanity Fair ile yaptığı röportajda, Majerczyk'i "bir seks suçlusu" olarak tanımlamıştı.