İngiliz Georgia May Foote ve Natalie Cassidy’nin iCloud hesaplarına izinsiz giriş yapan siber korsanlar, iki ünlü oyuncunun çıplak fotoğraflarını internette yayınladı.

Son yıllarda başta Hollywood yıldızları olmak üzere pek çok ünlü ismin korkulu rüyası olan iCloud sızıntılarına bir yenisi daha eklendi. İki İngiliz kadın oyuncu olan 27 yaşındaki Georgia May Foote ve 34 yaşındaki Natalie Cassidy’nin çıplak fotoğrafları siber korsanlar tarafından iCloud hesaplarından çalındı ve çevrimiçi olarak paylaşıldı.

Birleşik Krallık’ın popüler gazetelerinden olan The Sun’ın haberine göre Georgia May Foote’un tam 44 fotoğrafı çevrimiçi olarak paylaşıldı ve bu fotoğrafların içinde duşta çekilmiş fotoğraflar ve bazı çıplak snapler de bulunuyor. Ünlü oyuncu konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmasa da bir sözcü fotoğrafların Foote’a ait olduğunu reddetti.

Fotoğrafları internet ortamına sızdırılan diğer ünlü isim olan Natalie Cassidy de sessizliğini korurken, ünlü oyuncunun menajeri bir açıklama yapılması konusundaki talepleri reddetti. Ayrıca sızıntıların iCloud’da bulunan bir açık sayesinde mi yoksa farklı bir güvenlik açığı nedeni ile mi sızdırıldığı henüz bilinmiyor.