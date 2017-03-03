Her şey akıllandı demiştik, ancak bu kadar ileri gideceğini düşünmedik..

Günümüzde birçok ürünün akıllandığına şahit oluyoruz. Akıllı telefonlar ile başlayan furya, akıllı televizyon, akıllı saat, akıllı oyuncak vs derken “Daha ne kadar ilerleyebilir?” diye düşünürken British Condoms bu akıllı dünyasına son noktayı koydu. iCon adını verdikleri akıllı prezervatif (!) ile akıllı cihazlar dünyasında çığır açan firma, “Dünyanın İlk Akıllı Prezervatifi”ni duyurdu.

Klasik prezervatiflerden farklı olarak tek seferlik değil, defalarca kullanılabilen iCon, aynı zamanda akıllı olmasını içerisindeki nanoçipe borçlu. “Ne işe yarayacak?” diye düşünüyorsanız normal kondom gibi kullanılan iCon, bluetooth ile telefonunuza bağlanarak cinsel ilişki sırasında yaktığınız kalori, birleşme sırasındaki hızınız ve toplam süreniz gibi garip verileri tutarken, vücut ısınızı da loglayarak verilerinizi bulut ortamında saklıyor.

Boyut olarak iddiasına göre tüm boyutlara uygun olan bu akıllı kondom, 60 Sterlin fiyatıyla Birleşik Krallık’ta satışa çıktı. Şu anda sadece iOS uyumluluğu olan iCon, Android desteği de kazanabileceği söyleniyor. Ürüne ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.