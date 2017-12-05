ICTConf 17' İçin Tarih Belli Oldu!

Bulut bilişim, siber güvenlik ve programlama gibi birbirinden önemli konuların ele alınacağı ICTConf 17' etkinliği, 12 Aralık'ta Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Son yılların değişmez gündemini oluşturan bulut bilişim, siber güvenlik ve programlama konuları, bu sene 2.si düzenlenecek olan ICTConf'ta ele alınacak. ICTConf 17' bu yıl konferanslar, panel ve çekilişlerle katılımcı kitlesinin karşısına çıkacak. Katılımcılar aynı zamanda etkinlik alanında kurulu stantlarda çeşitli firmaların ürünleri ve fikirleri ile tanışacak.

ICTConf 17' 12 Aralık'ta düzenlenecek!

Uzmanlar tarafından yapılacak konuşmalar ile programına başlayacak olan ICTConf 17'de öğleden sonraki konuşmalar sonrasında panel oturumu yapılacak. Konuşmacılar, ‘Yapay zeka ve bilişimin geleceği’ konu başlığı altında sorunları tartışıp, çözüm önerileri üretecek. Panel sonrasında katılımcılar arasında çekiliş yapılıp, hediyeler verilecek.

Bu yıl Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’nde Bilişim Topluluğu öğrenci kolu tarafından düzenlenecek olan ICTConf 17' bulut bilişim, siber güvenlik ve programlama gibi birçok ana başlığı içerecek.

ICTConf’un genel konseptinde sunumların yer aldığı konferanslar ve sonrasında alanında uzman kişiler tarafından bilişim dünyasını ele alan panel programı bulunmaktadır.

Webtekno olarak biz de bu önemli etkinliğin medya sponsorluğunu üstlenerek destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.