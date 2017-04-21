İddaacılar İçin Uzman Ekibin Hazırladığı Ücretsiz Uygulama: Tüyo İddaa Tahmin Analiz

Maç tahminleri konusunda şansınız yaver gitmiyorsa, Android ve iOS platformları için geliştirilen Tüyo İddaa Tahmin Analiz ile şansınızı biraz daha arttırabilirsiniz.

Ülkemizde yasal yollarla maç tahminleri yapılarak para kazanılan en ünlü platform, sizin de bildiğiniz üzere İddaa. Bazı kimseler sırf biraz heyecan ya da eğlence olsun diye ara sıra tahminlerde bulunuyorlar. Bazılarımız ise olayı abartıp elde avuçta ne varsa buraya yatırabiliyorlar. Her ne kadar geniş çaplı araştırmalar yapıp tahminlerde bulunsak da şans her zaman yüzümüze gülmeyebiliyor. Android ve iOS platformları için geliştirilen Tüyo İddaa Tahmin Analiz, bu anlamda sizlere ciddi şekilde yardımcı olacaktır.

Başında uzman bir ekibin yer aldığı Tüyo İddaa Tahmin Analiz, maçların iyice analiz edilmesinin ardından sizlere bazı tüyolar veriyor. Tüyoların gerçekçi bir yaklaşımla verildiğini özellikle belirtelim; zira ekip, maç öncesi geçmiş maç istatistiklerine ve sakatlıklara kadar en ince detayları göz önünde bulunduruyor.

Uygulamanın ayarlar kısmından dilerseniz bildirim kısmını aktif ederek gelen her güncel bilgiye anında ulaşabilirsiniz. Uygulamada Türkiye Spor Toto Süper Lig dışında Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligi, Uefa Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi gibi önemli ligler dışında NBA ve Euroleague'den de tahminler bulunuyor.

Uygulamanın Android versiyonuna şuradan, iOS versiyonuna ise buradan ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan soruları da uygulamanın yorum bölümünden geliştiricilere aktarabilirsiniz.