Ekşi Sözlük’te kanıtlarıyla yer alan bir iddiaya göre iPhone 6S kullanan bir Apple müşterisi, cihazın bataryasında sorun olduğu gerekçesiyle Apple Store’a gitti. İddialara göre Apple, müşterisini geri gönderdi ve ardından kendisinin şikayetine karşılık olarak dava açtı.

Apple’ın nispeten eski amiral gemilerini batarya ömürlerini uzatmak amacıyla yavaşlattığını artık biliyoruz. Firma zaten bu durumu gizlemekten vazgeçti, cihazların aniden kapanıp kullanım dışı kalmalarını önlemek adına performanslarını düşürdüğünü kabul etti. Firmanın tavrı ilk başta tepkiyle karşılansa da bu, yeni bir çözüm bulunana dek geçerli bir yöntemdi.

iPhone 6 ve iPhone 7 modellerinin bataryalarına ilişkin sorunlar, yavaşlatma güncellemelerinden ya da uzun kullanım sürelerinden sonra artıyor. Aslında baktığınızda bu durum sadece iPhone modellerine has değil. Batarya kullanan bütün cihazlar, bir süre sonra sorun yaşatabiliyor. Bu sorunlar cihazların garanti süreleri içerisinde yaşanırlarsa firmalar da sorumlulukları üstleniyorlar. En azından böyle olması gerekiyor.

Ekşi Sözlük’te ortaya atılan bir iddia ise Apple’ın Türkiye’deki tüketici kanunlarını ihlal etmesiyle alakalıydı. iPhone 6S kullanan bir sözlük yazarı bir süre önce, cihazının batarya göstergesinde %30 ila %40 arasında bir değere gerilediği zaman kapandığını, bunun üzerine Apple Store’a gittiğini söylüyor. Apple yetkilileri ise bu durumun soğuk havalardan dolayı kaynaklandığını belirtiyorlar. Ancak medyada yer alan sorunlu iPhone 6S bataryaları haberlerinden sonra müşteri, buradan ulaşabileceğiniz Apple sayfasından cihazının sorunlu olduğunu teyit ediyor.

Böylece müşterinin kullandığı iPhone 6S, Apple yetkililerinin “soğuk hava” gerekçesini geçersiz kılıyor. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran müşteri, şikayette bulunuyor ve cihazının ücret karşılığında iadesini istiyor. Apple ise karşılık olarak sadece batarya değişimi yapabileceğini söylüyor.

Tüketici kanunun 11. maddesinin A bendine göre “Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme” hakkına sahiptir.

Bu durumun üzerine Apple’ın Zorlu Center’daki merkezinden gerekli belgeyi de alan müşteri, Apple’a karşı hazırladığı dosya yeni bir şikayette bulunuyor. Hakem Heyeti, müşterinin haklı olduğuna, ürünün iade edilmesi ve ücretinin de ödenmesi gerektiğine karar veriyor.

Apple bu şikayet karşısında olayları Tüketici Mahkemesi’ne taşıyor ve müşterisine dava açıyor. Kısaca kusurlu olan ve ücretli iadesine karar verilen bir mal, haklı bir müşteri karşısında Apple, sorumluluğunu reddedip kendi müşterisine karşı hukuki bir yola başvuruyor. Bunu yaparken de Hakem Heyeti’nin kararına karşı gelmiş oluyor.

Apple'ın dava dilekçesi:

Aradan geçen 1 yıl gibi uzun bir sürenin ardından ilgili müşteri, Apple’ın açtığı dava gereğince bugün (26 Nisan 2018) duruşmaya çıkıyorlar.

Bakalım bu emsal teşkil eden davanın sonucu ne olacak. İddialar belgeleriyle sunulduğu için bu durumdan herkesin haberdar olması, firmaların bu şekildeki mağduriyetlere karşı nasıl davranmaları gerektiklerini öğrenmelerini sağlayacaktır.