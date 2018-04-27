İddia: Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Yeri Belli Oldu!

Bir siber güvenlik uzmanı, binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank yapılanmasının en çok aranan tepe ismi Mehmet Aydın’ın yerini tespit ettiğini açıkladı. Telefon sinyallerini takip eden uzman, Brezilya’nın Sao Paulo kentini hedef gösterdi.

Çiftlik Bank, insanların dini ve milli duygularını kullanarak kısa sürede milyonlarca TL tutarında bir dolandırıcılık vakasına imza attı. Sadece Türkiye'nin değil dünya tarihine geçen bu olay, uluslararası çapta da yankı uyandırdı. Türkiye, Interpol aracılığıyla birlikte hala oluşlumun en tepe ismi olarak tanınan Mehmet Aydın’ın peşinde.

Bir süre önce küçük bir Güney Amerika ülkesi olan Uruguay’da olduğu tepit edilen Aydın’dan hala haber yok. Şirketin kırmızı bültenle aranan bir diğer şüphelisi Naim Kaya, Uruguay’da tutuklu bulunuyor ve Türkiye Kaya’nın iadesi için görüşmelere devam ediyor. Kendisinin ifadelerine göre Mehmet Aydın, ülkeden aylar önce ayrılmıştı.



Mehmet Aydın'ın bir süre önce Bahamalar'da tatil yaptığı ortaya çıkmıştı

Siber güvenlik uzmanı Mesut Uçar, Aydın’ın telefon sinyallerini takip ederek onun Brezilya’nın Sao Paulo kentinde olduğunu iddia ediyor. Hürriyet’in haberine göre Uçar, bir mağdur gibi davranarak Aydın ile irtibat kurduğunu belirtiyor. Uçar, "Şu an aktif olarak Uruguay’da değil, Brezilya Sao Paulo’da bulunuyor. Aktif konumu orada görünüyor” açıklamasında bulunuyor.

Elinde Mehmet Aydın’ın güncel konumuna dair önemli bilgiler olduğunu söyleyen güvenlik uzmanı, eğer yetkili merciler isterlerse bu bilgileri paylaşacağını söylüyor. Uçar, “Bu konuyla alakalı devletimizin güvenlik güçleri bir bilgi talep ederlerse, ben kişinin elimde olan bütün bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Kendisinin nerede olduğu ve ne yaptığı elimizde mevcuttur. Kendisi söylenilen veya medyada gözüken aktif Uruguay konumunda değil Brezilya Sao Paulo’dadır" iddiasında bulunuyor.

Mehmet Uçar’ın iddialarının ne kadar gerçeği yansıttığı bilinmiyor, ancak güvenilir haber kaynaklarından da doğrulanan bilgilere göre Aydın’ın zaten Uruguay’da olmadığı biliniyordu. İlerleyen süreçde eğer Uçar haklı çıkarsa Aydın, Brezilya’da yakayı ele verebilir.