Galaxy S9'da %90 Ekran-Gövde Oranı Hayal Olabilir!

Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S9 tasarımında ekran çerçevelerini kaldırma konusunda başarısız oldu. Bu nedenle cihaz tasarım olarak Galaxy S8'e fazlası ile benzeyecek.

Şu an için akıllı telefon piyasasının en merak ettiği telefon, 2018 yılının başında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S9. Tasarımda büyük bir yenilik getirmeyecek olan Galaxy S9’un en büyük yeniliği %90 ekran/gövde oranı olacak… mı acaba?

Daha önce Twitter ve Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da gerçekleştirdiği başarılı sızıntılarla bilinen Ice Universe, Samsung hayranlarını fazlasıyla üzecek bir iddiada bulundu. Ice Universe’e göre Galaxy S9, S8’den çok da farklı olmayacak.

İddia’ya göre Samsung, Galaxy S9’da %90 ekran/gövde oranına ulaşmak için çalışmalarda bulundu ve bu çalışmaların başını ekranın altında bulunan çerçeveyi yok etmek alıyordu. Fakat Samsung başarılı olamadı, bu nedenle alt çerçeve olduğu yerde kalmaya devam edecek.

Bazı sızıntılar Galaxy S9’da ‘plus’ modelinin aksine tek kamera olacağını söylüyordu. Eğer tasarım da Galaxy S8 ile aynı olacak ise Galaxy S9 için parmak izi tarayıcı kameranın altına taşınmış bir Galaxy S8 dememiz çok da yanlış olmaz.

Dürüst olmak gerekirse bunu Apple daha önce yapmıştı; 3 yıl önce tanıtılan iPhone 6 tasarımının neredeyse birebir aynısını birkaç ay önce tanıtılan iPhone 8 ve 8 Plus modellerinde hala görmek mümkün.

Fakat Android platformu çeşitlilik yuvasıdır ve tekrara gelemez. Samsung, Galaxy Note 7 faciasından sonra kendisini bırakmayan ‘sadık’ hayranlarına güvenerek Galaxy S8 ile aynı tasarıma sahip bir amiral gemisi tanıtırsa büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir.