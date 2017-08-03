iPhone 8'in Tanıtımı Eylül Ayına Yetişecek

Apple, Oldukça güvenilir OnLeaks'e göre iPhone 8'i Eylül 2017'de yapılacak lansmana yetiştirebilecek.

Geçtiğimiz haftalarda bir çok kişi, Apple'ın iPhone 8'i lansmana yetiştiremeyeceği ile ilgili iddialar ortaya sürmüştü. Apple'ın, iPhone 8'i Eylül 2017'de tanıtacağını tahmin ediliyor. Oldukça güvenilir OnLeaks'e göre cihazın seri üretimi başlamış durumda. Bu durum Apple'ın, iPhone 8'i Eylül 2017'de yapacağı tanıtıma yetiştirebileceği anlamına geliyor.

Apple ayrıca önümüzdeki çeyrekte rekor bir %12'lik ardışık büyümeyi beklemektedir. Bu durum iPhone 8'in önümüzdeki çeyrekte kesin olarak çıkacağının bir göstergesi. Ayrıca Apple'ın, şirkete yakın kaynaklardan alınan iddiaya göre, " Speacial Edition " olarak adlandırılan iPhone SE'nin yeni versiyonunu Eylül 2017'de tanıtmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Apple her ne kadar sızıntılar konusunda elinden geline yapıp engellemeye çalışsa da sızıntıların gelmesi, cihazın çıkış zamanına kadar devam edecektir. Şu andaki en güvenilir kaynak olan OnLeaks, bizlere cihazın çok yakın bir tarihte çıkacağını söylüyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.