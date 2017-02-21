Bilişim uzmanlarına göre Apple, Google Home ve Amazon Echo ile donanımsal açıdan rekabet etmekten vazgeçti ve farklı bir strateji geliştirmeye karar verdi.

Dedikodu fabrikası yine çalışıyor. Rivayetlere göre Apple, Amazon Echo ya da Google Home'a doğrudan meydan okumayacak ve ayrı ses birimlerine sahip olmayacak. Apple, farklı bir strateji peşinde: Benzer ses komutu özelliklerini daha geniş bir aygıt yelpazesine entegre etmek...

Bazı konularda açık davranmamız gerekiyor: Amazon Echo'yu geliştirmek zorunda kaldı, çünkü bir e-okuyucu olmaktan fazlasını yapamayan Kindle'ın ötesinde Amazon, evde yapılandırılabilen bir donanıma sahip değildi. Google, Pixel'e tek başına tüm yükü yüklemek istemedi ve Google Home sistemi ile elini güçlendirdi. Öte yandan Apple'ın Apple TV'leri, iPhone'ları, Mac'leri, tabletleri ve akıllı saatleri var. Yani Siri'yi bu cihazlara monte ederek geniş bir etki yaratabilir.

Yeni AirPods kulaklıklarını düşünün. Onları evdeki bir yakınınıza teslim ettiğinizi ve AirPods'u Siri ile uyumlu bir cihaza bağladığınızı hayal edin. Amerikalı teknoloji devi, böyle basit bir yöntemle bir çeşit akıllı ev sistemi elde edebiliyor. Apple, bağımsız hoparlör kurma zahmetiyle uğraşmak ve onun bakımını üstlenmek istemiyor. Bu nedenle Google ve Amazon'a meydan okumaktan vazgeçti. Nasılsa hemen hemen her cihazına Siri yükleyebilecek ve AirPods gibi birimlerle talimat alıp verebilecek.