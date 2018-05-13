İddialara Göre İPhone SE (2018) Eylül Ayında Tanıtılacak

Geçtiğimiz günlerde telefon aksesuarları üreten bir firma olan Olixar, İPhone SE(2018) için koruyucu ekran filmi ve kılıf satışına başlamıştı. Telefonun henüz ortada olmaması sebebiyle Olixar'ın neden böyle bir şeyi yaptığı merak konusu olmuştu.

Apple’ın, daha uygun fiyatlara alıcısına sunması beklenen iPhone SE (2018) modeli için kullanıcılar büyük bir ilgiyle resmi açıklamayı bekliyor. Tasarım olarak daha eski modellere benzeyeceğini savunanların yanı sıra İPhone X benzeri bir tasarımın olacağını düşünenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. Bu tartışmaların çıkış noktası ise hatırlayacağınız üzere Olixar adlı bir aksesuar üreticisi olmuştu. Sitelerinde İPhone SE(2018) aksesuarlara yer veren şirket kafaları karıştırdı.

Hala ismi üzerinde bile İPhone SE 2 veya İPhone SE (2018) olacağı şeklinde tartışmalar sürmekte. Bu tartışmaların yanı sıra Japonya IT Week Spring Mobil Çözümleri Fuarı'nda ürünlerini gösteren birkaç aksesuar üreticisine göre Apple, iPhone SE'nin (2018) üretimine henüz başlamadı ve bu telefonun lansmanının ikinci çeyrek içerisinde yapılmasının söz konusu olmadığını gösteriyor. Bir cam üreticisi ise Apple'ın, cihaz için üç farklı cam türünden alacağını söylüyor.

Yeni modelde tek kamera olması, kablosuz şarjı desteklemesi adına arka tarafın cam olması ve çentik tasarımına kesin gözüyle bakılıyor gibi. Ancak Apple'ın daha telefonun üretimine başlamadığını söyleyen aksesuar üreticileri , yakınlarda bir Apple lansmanı beklemiyorlar. Bu noktada, Çin'de çıkan söylentiler, Apple iPhone SE'nin (2018) Eylül ayında Apple iPhone Xs, Apple iPhone Xs Plus ve Apple iPhone 9 ile birlikte açıklanacağını gösteriyor.