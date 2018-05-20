Samsung Galaxy J4'ün Teknik Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Twitter'da bir teknoloji yazarı, Samsung'un henüz piyasa sürmediği telefonu Galaxy J4'ün özelliklerini yayınladı.

Samsung'un yeni telefonları J4 ve J6 için daha önce de sızıntılar olmuştu ama bu sefer bütün özellikleri ve telefonun fotoğrafları yayınlandı. Twitter'da @bang_gogo_ adlı teknoloji yazarı, teknik özellikleri yazan ilk isim oldu. İşte iddialara göre Samsung Galaxy J4'ün teknik özellikleri ve fotoğrafları.

Galaxy J4 Teknik Özellikler

Ekran: 5.5" 1280x720 Super AMOLED

Yonga Seti: Exynos 7570

RAM ve Depolama: 2GB/16GB - 3GB/32GB

Yazılım: Android 8.0 Oreo

Kamera: arka 13MP f/1.9 - 5 MP ön kamera

Batarya: 3000 mAh

Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkması beklenen Samsung'un Galaxy J4 modelinin fiyatının da belli olduğu belirtildi. 185 dolar civarında fiyatlandırılması beklenen J4, uygun fiyatıyla başarı yakalayabilir. Son zamanlarda orta segment telefonlara da ağırlık veren Samsung, bakalım bu politikasını sürdürmeye devam edecek mi?