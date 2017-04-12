İddialara Göre Trafik Sigortasına Taksit Yapılmayacak!

Trafik sigortasına yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sigortada taksit imkânının kaldırılacağı öne sürüldü.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde trafik sigortasıyla ilgili daha adil yeni bir düzenlemenin yapılacağı söylenmişti. Yeni trafik sigortası düzenlemesi yürürlüğe girdi ancak düzenlemenin yürürlüğe girmesi yeni bir iddiayı da gündeme getirdi.

Türkiye'nin illere göre kategorilere ayrıldığı, iyi ve kötü sürücüye göre sigorta ücretlerinin değişeceği ve tavan - taban fiyat uygulamasının devreye sokulduğu yeni sistemle birlikte iddialara göre trafik sigortasında taksit seçeneği kaldırıldı. Artık sigorta şirketleri araç sigortalarına taksit yapmayacak.

Sigorta Uzmanı Elif Küçükkayalar'ın belirttiğine göre 11 Nisan'da yayınlanan yeni trafik poliçesi genelgesiyle birlikte ödemeler artık tek tarifeli sisteme geçecek. Yani araç sahipleri, sigorta bedelini taksitlere bölemeyecek ancak henüz yeni olan bu düzenlemeyle birlikte tam olarak trafik sigortasına taksitle ilgili detaylar netleşmiş değil.