Star Wars VIII: The Last Jedi Filminden Çeşitli İddialar!

Star Wars VIII: The Last Jedi filmi ile ilgili ortaya atılan çeşitli iddiaları derledik. Luke'un Son Jedi açıklaması kafamızı kurcalayan açıklamaların başında yer aldı.

Star Wars VIII filminin fragmanının çıktığından beri, film hakkında sayısız yorum geliyor. Filmin isminin Star Wars VIII: Son Jedi olması ve fragmanda geçen diyaloglar, film hakkında en önemli sorunun oluşmasını sağladı. Son Jedi kim? Birçok soruyu beraberinde getiren açıklamaya göre, cevaplanan bazı cevaplar yer alıyor.

Öncelikle bu terimin çoğul anlamda kullanacağını düşünen belirli bir kitle bulunuyor. Anlayacağınız son Jedi’den ziyade, son Jedi’ler olarak anlatılmak istenmiş olabilir.

Ancak Bölüm VIII direktörünün ABC News’e verdiği demeçte, Jedi’nin aslında tekillik olduğunu belirtti. Direktörün yaptığı açıklamada, “Aklımda tekil Luke’un son Jedi olup olmadığı konusunda, son Jedi tapınağını bulacağını ve bu sebeple son Jedi olduğu izlenimi uyanıyor” dedi. Ayrıca Luke’un yayınlanan fragmanda, “Jedi’lerin sona erme zamanı geldi” açıklaması kafaları kurcalayan konular arasında yer alıyor.

Luke Skywalker’ın oyuncusu Mark Hamill, Nightline’a verdiği röportajda, “VIII. bölümünü ilk okuduktan sonra, temel olarak karakterim hakkında karar verilen her şeye katılmıyorum” dedi. Bu açıklama, yayınlanan fragman ile birleşince Luke Skywalker’ın karanlık tarafa geçeceği sorularını beraberinde getirdi.

Bütün bu iddiaların yanında Luke Skywalker fragmanda yer alan açıklamasını yaparken, Jedi eğitimi verecek kadar güçlü, kendisinden başka kimsenin kalmadığını belirtmiş olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi yeni karakterimiz Rey’de güç bulunuyor. Hatta Kylo Ren’e kafa tutabildiğine göre iyi yetiştirilirse Jedi’ların geri dönüşü yaşanabilir.