İdrar Rengi, Sağlığınız Hakkında İpuçları Veriyor

İdrarınızın rengi, sağlık durumunuz hakkında birçok önemli bilgiye işaret edebilir. Su tüketimi ve sağlık problemlerine göre farklı renklerde gözlemlenebilen idrar, birçok sağlık probleminin habercisi.

İdrar rengi, birçok sağlık sorununun habercisi konumunda. İdrarınızı kırmızı olarak gördüyseniz öncelikle sakin olun, ardından hemen doktora başvurun. İdrarınızın kırmızı olması, tahmin edebileceğiniz üzere kanla karışık bir şekilde olması anlamına geliyor. İdrar yolu enfeksiyonu, prostat problemleri, böbrek hastalıkları ve hatta bir tümörün bile sebep olabileceği bu durum; her zaman bu kadar kötü bir şey anlamına da gelmiyor. Pancar veya yaban mersini gibi kırmızı bir meyve/sebze yediyseniz de bu durumla karşılaşmanız muhtemel.

İdrarınızın rengi, şaşırtıcı bir biçimde sağlığınızla ilgili birçok detay sunabilir. En basitinden, su ihtiyacınızı yeteri kadar karşılayabildiğinizi veya karşılayamadığınızı açıkça ortaya koyar.

Vücudumuzun sindirim ve ardından toksinleri atma (boşaltım) mekanizmasının sonucunda idrarımızdaki mineraller ve kimyasallar minimum düzeye iner. İdrarınızın ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak, rengi daha koyu veya daha açık olabilir. Mayo Clinic tarafından yapılan bir araştırma, idrar renginizin kullanılan ilaçlara ve bazı sağlık durumlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ortaya koyuyor. The Cleveland Clinic tarafından yapılan başka bir araştırma ise idrar rengiyle alakalı detaylı bir tablo ortaya çıkarıyor. Tabii sağlık sorunlarınızı sadece tuvalette gördüğünüz idrara göre belirlemek yanlış, doktora gidip bir test yaptırmak en doğrusu olacaktır.

Tabloya göre, şeffaf renkli ve şeffafa yakın sarı renkli idrar en sağlıklı olanları. Daha koyu sarı tonları ise yeteri kadar su içmediğinize işaret ediyor. Mavi/yeşil idrar ise ciddi bir açlık veya bir enfeksiyon sonucu oluşmuş olabilir. Köpüklü bir idrarın sebebi ise böbrek problemleri ve aşırı protein alımı. İdrar rengiyle alakalı yapılan araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz?