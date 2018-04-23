İdrar renginiz, beden sağlığınızla alakalı çok önemli ipuçları taşıyor. İşte bu renkler ve anlamları.

Sabah ilk yaptığınız idrarın rengi çok da önemi değildir. Evet, normale göre çok daha koyu olacaktır. Çünkü 7-8 saatlik bir birikme söz konusudur. Bu yüzden konuyu, bu sabah çişini göz ardı ederek değerlendireceğiz.

1. Açık sarı renkli idrar

Sağlıklı bir bireyin idrarı açık sarı ve neredeyse transparandır. Yeterli su alan kişinin, idrarın taşıdığı ürolobinlerin seyrelmesi sonucu idrarı bu renk olur.

2. Çok açık sarı renkli idrar

Açık sarı iyidir dedik ama o kadar da değil! Demek ki aşırı su tüketiyorsunuz veya vücudunuzdaki alkol oranı bayağı artmış durumda. Yine çiş çok açık sarı renk ise ve sık sık tuvalete gitmek zorunda hissediyorsanız aşırı sıvıyı sindiremiyorsunuz demektir. Diabet riski var!

3. Koyu sarı renkli idrar

Su içme alışkanlığı olmayan biriyseniz sürekli bu idrar rengiyle karşılaşırsınız. Ara sıra baş ağrısına da neden olabilen bu durumun çözümü belli: Günde en az 3 litre su içmek.

4. Puslu idrar

Genelde idrarda bulunan fosfattan dolayı idrar puslu olur. Ağır ve kötü bir kokuya sahip bu idrar, böbrek taşına işaret olabilir. Uzun süreli puslu idrar ayrıca idrar yolları enfeksiyonuna işarettir.

5. Mavimsi ve yeşilimsi idrar

Yediğiniz yiyecekler veya aldığınız vitaminler sebebiyle bu renk işiyorsunuz. Yani bir sorun yok. Örneğin kuşkonmaz yemişseniz maviye yakın işeyeceksinizdir.

6. Turuncu idrar

Bu rengi büyük olasılıkla koyu sarı ile karıştıracaksınız. Susuzluk nedeniyle olabildiği gibi, böğürtlen, pancar, havuç gibi yiyeceklerden ya da ilaçlardan da kaynaklanabilir.

7. Kahverengi idrar

Baklagiller veya bazı ilaçların tüketiminden kaynaklanıyor olabilir. Ancak aşırı durumda idrarınızda öd olduğu anlamına gelir ve karaciğer problemlerine işaret eder.

8. Köpüklü idrar

Renginde bir problem yoksa, sorun yok. Fazla köpüklü ise vücutta protein fazlanız var demektir. Hem köpüklü hem de rengi koyu ise doktorunuzu arayın.

9. Pembe veya kırmızı renkli idrar

Yaban mersini ve diğer kırmızı yiyeceklerin tüketimi idrarınızı bu renge çevirebilir. Yine bazı ilaçların tüketimi, idrarda kan, aşırı egzersiz ve enfeksiyonla da bu renk işemeniz olası. İdrarınız 24 saat içerisinde normal rengine dönmüyorsa hemen doktorunuzu arayın. Aşırı durumlarda pembe veya kırmızı idrar rengi, böbrek kanseri, büyümüş prostat ya da safra kesesi taşı göstergesi olabilir.