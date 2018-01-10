IEEE ODTÜ Hackathon İçin Geri Sayım Başladı!

IEEE ODTÜ, ilk kez düzenleyecekleri etkinlikte 22-23-24 Ocak'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde IEEE ODTÜ Hackathon'a ev sahipliği yapacak.

28 yıldır teknolojinin gelişmesi ve kullanımının artırılması için “Çünkü hayaller sınır tanımaz” mottosuyla çalışan ODTÜ’nün en büyük öğrenci topluluklarınından biri olan IEEE ODTÜ, bu yıl ilk kez düzenleyeceği programlama yarışması IEEE ODTÜ Hackathon ile teknolojinin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

22-23-24 Ocak tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek IEEE ODTÜ Hackathon, farklı disiplinlerden (sanatçı,yazar,yazılımcı,esnaf,çiftçi…) insanları bir araya getirerek, yazılımcılara ve girişimcilere etkinlik sürecinde yeni fikirler aşılamayı, bunun yanında kısa workshop, sunum ve oyunlar düzenleyerek aynı anda eğlendirmeyi ve motivasyonlarını artırmayı amaçlıyor.

Etkinlikte ana sponsorun belirlediği temaya uygun 80 kişilik yarışmacı ekibi, 48 saat boyunca programlama yapacaklar ve bu süre zarfında takım halinde bir mobil uygulama geliştirecekler. Ardından 24 Ocak günü yarışma sonlanacak ve yarışmacı sunumları ve jüri değerlendirmeleri başlayacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda derece giren takımlar açıklanacak.

Aynı zamanda son gün 'cesaret' temalı hikayeleriyle alanlarında başarılı olmuş kişiler, Kemal Kurdaş Salonu’nda sunumlarını gerçekleştirecek. Etkinlik süresince büyük fuaye alanında programcılar yazılım yaparken, küçük fuayede de çadırlar, sponsorların eğlenceli stantları ve kum torbaları olacak. Böylece yarışma devam ederken misafirler de etkinlikten keyif almaya devam edecekler. Etkinlik aynı zamanda ODTÜ İşletme Bölümü öğretim üyesi Adil Oran ve ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Hanzade Sarıçiçek gibi değerli isimleri de ağırlacak.

Hackathon’da dereceye giren yarışmacıların alacağı ödüller:

1. 3.000 TL

2. 2.000 TL

3. 1.000 TL

Hackathon'a başvurmak ya da etkinlik ile ilgili daha detaylı bilgi almak için ieee.metu.edu.tr/hackathon web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.