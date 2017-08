IEEE Türkiye Ailesi Kuzey Kıbrıs'ta Buluşuyor!

Bu sene on beşincisi düzenlenen IEEE kongresinde, her sene olduğu gibi Türkiye'nin pek çok noktasından öğrenciler bir araya geliyor.

Her yıl IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers) öğrenci kollarının üyelerini bir araya getiren "IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi" bu yıl ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde gerçekleşecek. 24-28 Ağustos tarihleri arasında teknik liderlik ve yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere birçok seminer ve workshop düzenlenecek kongreye 31 üniversiteden 220 öğrenci ve genç profesyonelin katılacağı düşünülüyor. Kongre ile ilgili detaylara www.kongre.ieee.ncc.metu.edu.tr sayfasından veya 15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

IEEE Nedir?

IEEE elektrik, elektronik ve bilgisayar başta olmak üzere birçok alanda mühendislik uygulamalarının gelişimi için çalışan dünyanın en büyük teknik organizasyonudur. Dünyada elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar ve otomasyon gibi alanlardaki teknik yayınların %30'u IEEE tarafından yayınlanmaktadır. IEEE'nin dünyada 160 ülkede 450.000'den fazla üyesi bulunmakta, IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ise Türkiye'de 78 okulda 10.000'den fazla üyesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bizim de Webtekno olarak sponsor olduğumuz bu kongre, IEEE Türkiye Öğrenci kollarının yeni kararlar alacağı ve görevli kişilerin seçilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Siz de IEEE üyesiyseniz ve yeni bilgiler edinerek sorumluluk almak istiyorsanız, konferansı kaçırmamanızı öneriyoruz.