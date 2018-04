Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018'in açılış töreninde, eski bir tramvayın dönüştürülmesi ile elde edilen İETT'ye ait elektrikli ve sürücüsüz araç ilk kez görücüye çıktı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’18’in açılış töreninde elektrikli ve sürücüsüz bir toplu taşıma aracına dönüştürülen nostaljik tramvayı tanıttı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, açılış sırasında nostaljik tramvayı incelerken araçla kısa bir tur attılar.

Nostaljik tramvay hakkında, ‘’Geçmişte Beyoğlu nostalji tramvayı olarak kullanılan aracı bir ekip, elektrikli araç haline dönüştürdü. Elektrikli araç çalışması yapılırken büyükşehir belediyesi olarak Tesla ile yarışma gibi bir hedefimiz yok. Ama belediyemiz adına önemli bir konu.’’ diyen Mevlüt Uysal sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüz toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT'mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul özlüyoruz. Amacımız bu belediye olarak her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmaları var.’’