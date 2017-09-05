IFA'da Bayrak Astıran Türk Markalar!

Yerli üreticiler Vestel,Beko ve Grundig firmaları dünyanın yakından takip ettiği teknoloji fuarı olan IFA 2017'nin ilgi odağı oldu. Yabancı ziyaretçilerin yakından takip ettiği yerli marklalar bizleri gururlandırdı.

Beyaz eşya başta olmak üzere teknoloji konusunda tasarımsal ve işlevsel olarak büyük başarı yakalamış olan Türk üreticiler IFA 2017'de sergilediği teknolojileri ile birlikte yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı başardı. Yurt dışında önemli bir pazar payına sahip olan Beko standında Grundig ürünlerini görebilmemiz mümkün.

Geliştirilen yeni beyaz eşya ve ev aletlerinde tasarımsal gelişme yaşandığı ortada, ayrıca beyaz eşyalar kendi aralarında uyumlu olarak çalışabiliyor. Ocak çalıştıktan sonra gerektiğinde davlumbaz aktif hale gelerek oluşan kötü kokuları gideriyor. İnternete bağlı olan fırın üzerinden yapacağınız yemeği seçerek pişirme işlemini daha uygun bir hale getirebiliyorsunuz. Bu ürünlerin tanıtımında yerli üreticiler yabancı rakiplerine taş çıkarttı.

Beko yeni beyaz eşya modellerini ve küçük ev aletlerini sergiledi. Dekorasyon konusunda büyük çapta yenilikler ile karşımıza çıkan Beko, sergilediği bulaşık makinesi modelleri ile birlikte bütünlüğü korumayı mümkün hale getirmiş. Vakumla çalışan mikserini tanıtan Beko daha fazla verim sağlayabiliyor.

Türkiye'de henüz satışa çıkmayan Vestel Venüs V5 ve Venüs E3 modellerinin tanıtıldığı, Vestel standında oyuncu monitörleri ve sanal gerçeklik detayları yer alıyor. Özelleştirilmiş tasarımlar ile kullanıcıların tarzına göre şekillenen televizyonlarına yer veren Vestel, Türkiye'de üretip yurt dışına ihraç ettiği 8K televizyonları da IFA 2017'de sergiledi.