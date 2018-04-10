Huawei P20 Pro'nun Üç Arka Kamerasında da OIS Var!

Huawei'nin resmi açıklamalarına göre P20 Pro'nun yalnızca telefoto kamerasında OIS desteği bulunduğu söylense de iFixit'in incelemeleri, üç kamerada da OIS bulunduğunu gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz ayın sonunda tanıtmış olduğu üç arka kameraya sahip P20 Pro ile adından fazlasıyla söz ettirmeyi başardı. Yüksek çözünürlüklü üç farklı sensöre sahip kameranın muhteşem bir performans sergilemesini hemen herkes bekliyordu fakat Huawei P20 Pro, DxOmark’tan aldığı 109 rekor puan ile beklentilerden fazlasını verdi diyebiliriz.

P20 Pro’nun 40 megapiksel çözünürlüğünde bir RGB ana kamerası, 20 megapiksel çözünürlüğünde bir monokrom kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kamerası bulunuyor. Huawei’nin açıklamasına göre cihazın yalnızca telefoto kamerasında OIS desteği bulunuyor. RGB ve monokrom kameralarda ise yapay zeka destekli bir görüntü sabitleyici bulunuyor.

Fakat yaklaşık 15 yıldır tüketicilerin ürünlerini nasıl tamir edebileceğini öğreten iFixit, Huawei P20 Pro’nun tamir edilebilirliğini ölçerken ilginç bir şey ile karşılaştı. Huawei’nin lansman sırasında gerçekleştirdiği açıklamanın aksine P20 Pro’nun üç kamerasında da OIS için donanım desteği bulunuyordu. Bu da P20 Pro’nun hareketli video çekimlerinde ya da anlık fotoğraf çekimlerinde daha az sarsılma yaşayacağını gösteriyor.

Yine de Huawei P20 Pro için her şey o kadar iyi değil. Huawei’nin son amiral gemisi, iFixit’in tamir edilebilirlik testinden 10 üzerinden yalnızca 4 puan almayı başarıyor. Nedeni ise ön ve arka panelde bulunan cam plakaların sökülme adınında kırılma riski, ayrıca bataryanın değiştirilmesinin oldukça zor olması. Yine de iFixit’e göre P20 Pro donanımları oldukça modüler yapıda olduğundan tamir etmek son derece mümkün.