IGN'nin Hazırladığı En İyi 100 Oyununa Gelen Tepkiler!

IGN, gelmiş geçmiş en iyi 100 oyun listesini yayınladı. Yayınlanan listede Nintendo yapımlarının fazlalığı dikkat çekti.

Dünyanın en büyük oyun portallarından biri olan IGN, günümüze kadar çıkan tüm oyunlar arasında “En İyi 100 Oyun” listesini yayınladı. Listede pek çok başarılı yapım bulunuyor olsa da, bu listeyi hazırlayan kişinin (kişilerin) taraflı bir liste yapması, Ekşi Sözlük'te tepki topladı.

Ülkemizde olmasa da yurt dışında çok popüler olan Nintendo oyunlarının etkisini gördüğümüz listede, pek çok başarılı yapımlar görüyoruz. IGN bu listeyi hazırlarken zamanında yarattığı etkiyi göz önünde bulundurmuş. Bu doğrultuda uzun bir liste hazırlayan ekip, en başarılı ilk 10 oyunun 6’sını Nintendo oyunundan seçti. 100 oyunun içerisinde de sık sık görülen Nintendo yapımları, normal olarak diğer platform oyuncularını da rahatsız etti.

IGN’nin Hazırladığı En İyi 100 Oyun Listesindeki En Başarılı 10 Oyun:

10) Super Mario 64

9) Red Dead Redemption

8) Half-Life 2

7) Tetris

6) Super Mario Bros. 3

5) The Legend of Zelda: A Link to the Past

4) Super Metroid

3) Portal

2) The Legend of Zelda: Ocarina of Time

1) Super Mario World

Bu listenin ardından Ekşi Sözlük'te de pek çok kişi IGN’ye tepki gösterdi. Böyle listelerde birilerine bir şeyler beğendirmek zordur, ancak IGN direkt bir platform üzerine odaklanarak olayı biraz abartmış gibi görünüyor. Normal şartlarda Nintendo’nun oyunlarını çok seven ve takip eden birisi olarak bu durum beni bile rahatsız etti. İşte benim gibi bu durumdan rahatsız olup bu tepkisini Ekşi Sözlük’te belirten kişilerden bazıları: