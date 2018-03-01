Bir iğneyi fırlatarak camı delebilir misiniz? Kulağa kolay gelse de gerçekte pek de kolay olmayan bu olayı keşişlerin nasıl yaptığına bakalım.

Dünyanın en gizemli insanlarından olan keşişler, vücutlarındaki enerjiyi tek bir noktaya toplama gibi bir takım özel güçlere sahipler. Bunu yapmak için çok uzun süreler boyunca eğitim alan keşişler, eğitimlerini tamamladıklarında yalnızca bir iğne ile insanı öldürebilecek kabiliyete erişebiliyorlar. Ellerini ve vücutlarını o kadar hızlı ve kontrollü kullanırlar ki, istedikleri takdirde durdurulamayacak bir kiralık katile dönüşebilirler.

YouTube’un en ünlü kanallarından biri olan The Slow Mo Guys, yayınladıkları bir videoda keşişleri ağırladılar. Keşişlerin bir iğneyi nasıl kullandıklarını en iyi şekilde gösterecek videoyu çeken YouTube kanalı, bir keşişin iğneyle camın ardındaki balonu nasıl patlattığını gösteriyor.

Keşişin iğneyi alıp cama doğru götürdüğü anı 28.500 FPS’de kaydeden The Slow Mo Guys ekibi, gerçek süper kahramanların nasıl bir güç uyguladığını herkese gösteriyor.