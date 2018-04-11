İhracat Gerçekleştiren Tüm Markaları Bir Araya Getiren Site!

Levent Aşkan tarafından kurulan madeinturkey.xyz, ürün, teknoloji ve hizmetlerini yurt dışına pazarlayan tüm markaları bir araya getirerek şirketleri ihracata teşvik etmeyi amaçlıyor.

Günümüzde Dolar kuru 4 TL, Euro kuru ise 5 TL’yi geçmiş durumda. Bu durumu tersine çevirmek ve ekonomimizi eski gücüne kavuşturmak için ilk yapmamız gereken şey, bir tüketim toplumu olmaktan vazgeçip üretim toplumu haline gelmek. Fakat yalnızca üretmek de yetmiyor, ürettiklerimizi dünya standartlarına ulaştırmak ve yurt dışına satmamız da gerekiyor.

Bu konuda kendini sorumlu hisseden GlassMedya kurucusu Levent Aşkan, madeinturkey.xyz web sitesi ile yeni bir girişime hayat verdi. Türkiye’de bir ürün, hizmet ya da teknoloji üreten tüm firmaları yurt dışına açılmak konusunda cesaretlendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan site, adından da anlaşılabileceği gibi ihracat gerçekleştiren tüm firmaları bir araya getiriyor.

Yerli ürünlere vatandaşlar olarak destek vermemiz son derece önemli. Fakat eninde sonunda daha güçlü bir ekonominin anahtarı ihracat olarak önümüze çıkıyor. Sandığınızdan çok daha fazla şirket ürünlerini, teknolojilerini ve hizmetlerini yurt dışında farklı uluslardan insanlara sunuyor. Madeinturkey.xyz, bu markaları bir arada göstererek yurt dışında ürünlerini gerçekleştirmek isteyen şirketlere ‘Bakın, bu şirketler yurt dışına çıktılar ve başarılı oldular.’ diyor.

Üstelik madeinturkey.xyz, Product Hunt'ta oylamaya sunulmuş durumda. Buraya tıklayarak Product Hunt’ta madeinturkey.xyz için oy vererek girişimin daha üst sıralara çıkmasına, destek bulmasına katkıda bulunabilirsiniz.