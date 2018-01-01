II. Dünya Savaşı’ndan Kalma Teknoloji Harikası Uçak Kamerası!

E-bay’de satışa çıkartılan binlerce ilginç ürünün arasında, II. Dünya Savaşı’nda kullanılmış Zeiss markalı bu kamera göze çarpıyor. Tek seferde 2000 fotoğraf karesi çekebilen kamera, dönemin en ileri teknolojiye sahip ürünlerinden birisiydi.

II. Dünya Savaşı, küresel dengelerin belirlenmesi uğruna milyonlarca insanın öldüğü kara kaplı bir tarih defteri olarak tozlu raflarda yerini aldı. Teknolojilerin getirileri arasında yapay zekaları ciddi ciddi tartıştığımız şu günlerde, o dönemlerin teknolojileriyle aramızda dağlar kadar fark var.

Bu haberimize konu olan şey ise bir savaş teknolojisi değil. Günümüzde kullandığımız çoğu teknoloji gibi önce savaşlarda kullanılmak adına üretilen bir kamera sistemi. Köklü Alman firması Carl Zeiss’in adını fotoğrafçılar analog ve dijital fotoğraf makinelerinden, teknoloji sevdalıları ise Nokia ve Sony gibi firmaların akıllı telefon kameralarındaki lenslerden biliyorlar.

Carl Zeiss’in kökenleri de II. Dünya Savaşı’na dayanıyor desek?

Yukarıda gördüğünüz bu kamera sistemi, II. Dünya Savaşı’nda Alman uçaklarında kullanılan bir savaş uçağı kamera sisteminin ta kendisi. Carl Zeiss tarafından üretilen bu teknoloji, dönemin en gelişmişleri arasında gösteriliyor. ZEISS IKON Me 109 markasıyla ve ESK 2000 B modeli olarak üretilmiş. Messerschmitt gibi korkulu rüyalara neden olan savaş uçaklarında kullanılan bu sistemin 7 kilogram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

Görünümü itibariyle ufak bir roketi andırıyor oluşu, öncelikli görevi hakkında en büyük detayı sunuyor. İnsanların ölümünü görüntüleyen bu cihaz, 16mm’lik analog film kullanıyor. Tek bir film rulosunda ise 2000 farklı karenin çekilebilmesi diğer önemli detaylar arasında.

Ebay üzerinden satışa çıkartılan 1944 yılı üretimi bu makine, 7 bin dolar olarak etiketlendirilmiş. Elbette günümüzde artık koleksiyonluk bir değere sahip.

Son olarak, kamera tarafından kaydedildiği belirtilen görüntülerin bir kısmı da modernize edilmiş ve YouTube üzerinden paylaşılmış:

Cebinizde 7 dolar olsa siz Zeiss marka bu kamerayı satın almak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.