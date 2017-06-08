Japonya ve ABD arasındaki amansız çatışmaların geçtiği Pasifik Cephesi, dünya savaş tarihine unutulmaz hikayeler bıraktı. Ancak günümüzde renklendirilen fotoğraflar, savaşın acımasızlığını gözler önüne seriyor.

Görüntüler, Galler'de yaşayan Royston Leonard tarafından renklendirilmiş. Bir dönem birbirine giren iki ülkenin askerlerinin ne denli zorlu bir sınav verdiklerini gösteriyor. Savaşla kazanılabilecek şeylerin insan hayatını hiçe saydığı gerçeği bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Bu güne kadar Avrupa cephelerine ait bir çok renklendirilmiş görüntüye rastlamak mümkün. Ancak II. Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden birisi olan Pasifik Cephesi’ne dair renkli görüntü bulmak çok zordu.

Aralık 1941'de ABD Pearl Harbor üssüne yapılan Japon saldırısı, Pasifik Savaşı'nın başlamasını ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılmasına sebep oldu.

Sadece ABD'de tarafında 400.000 askerin öldüğü biliniyor:

Savaş, aslında Japonya'nın Güneydoğu Asya'ya hakim olma amacıyla Çin'i işgal ettiği 1937 yılında başladı. 1940'da Japonya, Üçlü Pakt'ı imzaladığında Almanya ve İtalya ittifak yaptı. Ertesi yıl, eski bir ordu generali olan Hideki Tojo ülkeye Başbakan oldu ve ABD'ye saldırı düzenlemeyi seçti:

Guam ve Wake Island bölgeleri Aralık 1941'de Japonların eline geçti. 1942 başlarında Filipinler, Hollanda, Doğu Hindistan, Hong Kong, Malaya, Singapur ve Burma sırasıyla Japonlara ait oldu. Japonya donanması, Haziran 1942'de Midway Savaşı'nda ABD karşısında ağır kayılara uğrayınca işgal süreci yavaşladı:

Savaşta toplam 36 milyon insan yaralandı:

Filipinler, 1944'ün sonlarında Amerikan kuvvetleri tarafından serbest bırakıldı ve ABD büyük çaplı hava ve kara saldırılarını başlattı:

Ve devamında yaşananlar: