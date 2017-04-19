'II. Yıldırım Yarışları' 6 Mayıs'ta Başlıyor!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde, Ar-Ge ve Koordinasyon Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilecek olan ‘II. YILDIRIM YARIŞLARI 2017’, 6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek!

"Yıldırım Yarışları" temalı robot yarışması, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Ar-Ge ve Koordinasyon Öğrenci Kulübü organizasyonunda öğrencilerin

robotik sistemlerle ilgili çalışmalarını yönlendirmek temel amacıyla, ulusal boyutta üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Gelenekselleşmesi planlanan ve geçtiğimiz yıl toplam 15.000 TL ödülün dağıtıldığı yarışmada bu sene de çeşitli ödüller katılımcıları bekliyor olacak. Yarışmacılar Çizgi İzleyen Robot, Mini Sumo Robot, Yangın Söndüren ve Serbest Kategori olmak üzere dört farklı alanda katılım sağlayabilecekler.

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olacağı yarışma, 6-7 Mayıs tarihlerinde, üniversitenin Milli İrade Yerleşkesinde gerçekleşecek. Etkinliğe tüm takipçilerimiz davetlidir!

Yarışma ile ilgili detaylı bilgi için burayı, katılımcı formuna ulaşmak içinse burayı ziyaret edebilir; ayrıca tüm sorularınız için yildirimyarislari@ybu.edu.tr mail adresine yazabilirsiniz! Dilerseniz yarışmanın facebook, twitter, instagram, youtube sosyal medya adreslerine de bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.



