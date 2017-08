Game of Thrones'un haşin çocukları olan gece nöbetçilerinin kullandığı pelerini, IKEA'nın sunduğu formülle son derece basit birkaç adımda yapabilirsiniz.

Game of Thrones her ne kadar güzel bir sezon geçirse de, yalnızca 2 bölüm sonra ne yazık ki sezon finaline girecek. Bu finalle birlikte yine 1 kış daha atlatacak ve bir sene sonra dizinin yeni sezonuna erişebileceğiz. Önümüzdeki kış sezonunu düşünen IKEA, kendi Game of Thrones pelerininizi yapmak için gerekli adımları açıkladı.

Gece nöbetçileri tarafından giyilen bu ağır kürkleri yapmak için gerçek bir ayı postuna ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken şey, IKEA’da 79 dolara satılan koyun yününden yapılma halıyı satın almaktan geçiyor.

Halıyı satın aldıktan sonra IKEA’da yer alan modeli makas yardımı ile çıkartmanız gerekiyor. Önce ortasından yuvarlak bir delik ve bu deliği açacak düz bir çizgiye ihtiyacınız var. Tüm bunlar olduğunda kafanızı rahatlıkla sokabileceğiniz bir nöbetçi kürküne ulaşabileceksiniz.

Yakında düzenlenecek fuarlarla birlikte artış gösterecek cosplay denemelerinde sık sık kullanılacak bu formül, IKEA dışında bulacağınız başka halılar üzerinde de kullanılabilir.