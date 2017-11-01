Yeni güncellemeyle Alexa ve Siri'ye destek sağlayan IKEA, Google Home kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

IKEA’nın TRÅDFRI adlı akıllı ampulleri için yayınladığı güncellemeyle artık Apple HomeKit ve Amazon Alexa desteği sağlanıyor. Google takipçileri ise biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

İsveç’li mobilya mağazası bu yılın başlarında, düşük maliyetli akıllı ışıklandırma serisinin ilerleyen aşamalarda iki akıllı ev platformuyla birlikte Google Home cihazlarına da destek sağlayacağına söz vermişti.

Fakat maalesef IKEA TRÅDFRI için sağlanan güncelleme bildiriminde Google Assistant’la çalışan akıllı cihazlar yer almıyor.

Siri ya da Alexa ile ses kontrolünü devreye sokmak için HomeKit ya da Echo kullanıcılarının öncelikle TRÅDFRI Gateway cihazının donanım yazılımını son versiyona güncellemeleri gerekiyor. IKEA şu anda Gateway cihazı ve 2 akıllı ampulü 79.99$’a satıyor.

iOS ya da Android uygulamasını güncelledikten sonra, uygulamanın ürettiği 8 haneli kod ile HomeKit’e ya da Alexa ile Amazon Echo’ya ışıklarınızı bağlayabilirsiniz.

Şu anda güncelleme sadece ampulleri destekliyor. Hareket sensörleri ya da komütatör gibi TRÅDFRI cihazları henüz desteklemiyor. Fakat endişeye mahal yok zira ışık şiddetini azaltma ya da bütünüyle kapatıp açma gibi işlemleri yeni getirilen ses komutlarıyla da yapabilirsiniz.

IKEA daha önce yakın bir gelecekte daha çok evde kullanıma hazır ürünü piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı. Evini düşük masrafla akıllı hale getirmek isteyenler için iyi bir haber.

IKEA’nın Google’ın akıllı platformuna yönelik savsaklayıcı tavrı canınızı sıkıyorsa, bu liste üzerinden diğer akıllı ışıklandırma çözümlerine