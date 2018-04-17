IKEA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan TaskRabbit'te siber güvenlik problemleri yaşandığı gerekçesiyle kullanıcılardan şifrelerin değiştirilmesi istendi.

Geçtiğimiz yıl IKEA tarafından satın alınan TaskRabbit, üye olanların çevresindeki kişilere belirli işleri ücret karşılığında yaptırabilmesini sağlayan bir uygulama olarak biliniyor. Son gelen bilgilere göre TaskRabbit, şüpheli bir saldırının hedefi konumunda bulunuyor. Şu an çevrimdışı hale getirilmiş olan yazılımda, meydana gelen ihlal, kullanıcı adlarının, şifrelerin ve diğer detayların artık suçluların elinde olduğu anlamına gelebilir.

San Fracisco merkezli şirketten yapılan açıklamada, yazılıma ne olduğunu belirlemek için uzman bir bilgisayar güvenlik firması ve kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıldığı bildirildi. Bu açıklama, verilerin tam olarak ne olduğu net olmamasına rağmen, bir ihlal olduğu anlamına geliyor. Bu adımlar atılırken, uygulama çevrimdışı duruma getirildi.

Bununla birlikte firmanın web sitesinde yer alan yazılı bir açıklamada, 'TaskRabbit şu anda siber güvenlik olayını soruşturuyor' ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, "Kişisel bilgilerinizin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz" da denildi. TaskRabbit, daha fazla bilgi elde ettiklerinde bunu kullanıcılarla paylaşacağını da duyurdu. Bunun yanı sıra kullanıcılardan diğer sitelerde kullandıkları parolaları da değiştirmesi istendi.