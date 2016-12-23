IKEA’ya Çocukların Ölümüne Sebep Olan Şifonyer Yüzünden 50 Milyon Dolar Ceza!

İsveçli mobilya devi IKEA, son iki yılda 3 çocuğun ölümüne sebep olan şifonyer gerekçesiyle 50 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Dünyanın en büyük mobilya ve ev aksesuarları mağazaları arasında yer alan IKEA, yaşları 1 ila 3 arasında değişen 3 çocuğun ölümüne sebep olan şifonyerle ilgili açılan davada, 50 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Bedeli 3 çocuğun ailesine eşit olarak ödeyecek olan IKEA, aynı zamanda çocuklar adına hastanelere 50’şer bin dolar bağışta bulunacak.

İki yıl önce hayatını kaybeden iki yaşındaki Curren Collas’ın annesi, "Şifonyerlerin duvara monte edildiğini daha önce duymamıştım. Bu ürünlerin kolayca devrilmemesi gerekiyor" dedi. Yine 22 aylıkken hayatını kaybeden Janet MCGee’nin annesi ise "Bizim dayanmak zorunda kaldığımız acının başka ailelerin de başına gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şifonyerlerle ilgili yapılan güvenlik testinde MALM serisi sınıfta kaldı. Şifonyerlerin çekmecelerinin, standartlara göre 25 kilogram ağırlıkla devrilmeden açılmaları gerekiyor. Fakat testler, MALM serisi şifonyerlerin çok az daha az ağırlıkta bile devrilebildiğini gösteriyor.

Bu haberin ortaya çıkmasından sonra IKEA Türkiye’den bir açıklama geldi: "Şifonyer devrilme kazalarını önlemenin en iyi yolu, ürünün yanında gelen sabitleyici ve aletlerle şifonyeri duvara monte etmektir. IKEA, sabitleyicileri ürünle beraber verirken, montaj kılavuzunda duvara sabitleme aşaması da belirtilmektedir. Tüm şifonyer ve benzeri mobilyaların kullanımında eşya devrilme kazalarını önlemenin en iyi yolu, eşyayı duvara sabitlemektir. IKEA ürünleri de eşya devrilme kazalarını önleyecek şekilde tasarlanmaktadır ve üretimi öncesinde testlerden geçirilmektedir. IKEA mobilyaları, Avrupa Güvenlik Standardına (14749 EN) uygunluk açısından test edilmiştir. MALM şifonyerlerin satışı sadece ülkemizde değil Avrupa’da pek çok ülkede devam etmektedir" denildi.