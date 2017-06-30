İki Ayaklı İnanılmaz Yetenekli Robot Cassie

İnsan gibi iki ayakları üzerinde durabilen Cassie, bir çok işi yapabiliyor.

Oregon State Üniversitesi’nde bulunan Dynamic Robotics Lab ve Agility Robotics iş birliği, ayakta durabilen, araç kullanabilen ve itildiğinde yere düşmeyen iki ayaklı, muhteşem becerikli bir robotun ortaya çıkmasına vesile oldu. OSU’ya göre Cassie bir gün gönderi dağıtmak, yaşlılara yardımcı olmak ya da ilk yardım personeline tehlikeli durumlarda eşlik etmek üzere kullanılabilecek.

Robotun kapasitesi, insanları hafta sonu alışveriş zahmetinden kurtaracak, enerji kullanımını azaltacak ve tüketicilere yapmak istedikleri şeyler için zaman kazandıracak.