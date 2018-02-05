Gizmodo'nun kıdemli editörü Adam Clark Estes, sadece iki aydır kullandığı iPhone X'un bir buçuk yıldır kullandığı iPhone 7'den çok daha fazla çizildiğini belirtti.

Apple, iPhone X tanıtımı sırasında cihazın ön ve arka panelinde bulunan cam için ‘akıllı telefonlarda kullanılmış en dayanıklı cam’ ifadesini kullanmıştı. Fakat iPhone X’un satışa sunulması ile birlikte kullanıcılar, çevrimiçi platformlarda cihazın olağandan çok daha hızlı çizildiğini, mutlaka bir kılıfla kullanılması gerektiğini belirtmişlerdi.

Gizmodo kıdemli editörü Adam Clark Estes, iPhone X ile geçirdiği iki ay sonunda cihazın dayanıklılığı hakkında bir makale yayınladı. Apple kurucusu ve iPhone’ların yaratıcısı olan Steve Jobs’un hiçbir zaman telefon kılıfı kullanmadığını hatırlatan Estes, iPhone X’un dayanıklılık konusunda kesinlikle sınıfta kaldığını belirtti.

‘Sanırım ben farklı bir çeşit cam kullanılan iPhone aldım’ diyen Estes, iPhone X’u satın aldıktan yalnızca 4 gün sonra cihazın ekranında kılcal çiziklerin oluşmaya başladığını söylüyor. Birkaç hafta içinde ise çizikler öyle bir noktaya gelmiş ki, parmağını çiziğin üzerine götürdüğünde hissedebiliyormuş.

Sorunun yalnızca kendisinde olup olmadığını öğrenmek isteyen Estes, çevrimiçi platformlarda gezinmiş ve neredeyse tüm iPhone X sahiplerinin cihazın kolaylıkla çizilmesinden şikayetçi olduğunu fark etmiş. Reddit ve teknoloji forumlarında cihazla ilgili şikayetlerini paylaşan iPhone X sahipleri, kılıfla kullansalar dahi cihazda çizikler oluştuğunu belirtiyorlar.

iPhone X’un yurt dışı fiyatı 1000 dolar seviyesinde. Ülkemizde ise 6100 TL’den satışa sunulmuş durumda. Bir akıllı telefona neredeyse bir araba parası vermiş olan kişilere neden bir kılıf kullanmıyorsun diye sormamak gerekiyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, cihazı kılıfla kullansalar dahi çizildiğini iddia ediyorlar.

Adam Clark Estes, neredeyse bir buçuk yıldır iPhone 7 kullandığını, fakat hiçbir zaman iPhone X’da olduğu kadar büyük çizilme sorunu yaşamadığını belirtiyor. Belki de Apple, iPhone X’un camını kırılmalara karşı dayanıklı hale getirirken çizilme sorununu atlamıştır.

Siz hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz ve çizilmekle ilgili bir sorununuz var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.