Call of Duty: WWII, Çok Fazla Hata Barındırıyor

Call of Duty'nin son oyunu WWII'nin online sürümünde pek çok hataya rastlandı. Activision, sürekli güncelleme çıkarmasına rağmen bu sorunları çözemedi.

Call of Duty: World War II, uzun bir bekleyişin ardından sonunda çıkış yaptı. Oyun pek çok kişinin özlem duyduğu 2. Dünya Savaşı konseptini sunarken, kendi deneyimlerime göre son derece başarılı bir iş çıkarılmış. Oyunun hikaye modunu oynayıp bitirmiş birisi olarak diyorum ki, COD bu sefer kötü bir iş yapmamış.

Oyunda bazı ufak sıkıntılar dışında neredeyse hiçbir sıkıntı yaşamamış birisi olarak bu haberi yazmak beni üzüyor olsa da, Kotaku’da yapılan bir habere göre oyunun son derece sorunlu olduğu ortaya çıktı. Kotaku editörünün açıklamalarına göre, oyunun online versiyonunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Üzerine iki güncelleme çıkmış olmasına rağmen bu sorunların çok büyük bir kısmı hala çözülemedi.

Oyunu online deneyimleyen kullanıcılar, karargahların sosyal alanlara yüklenmesi, siyah ekranda sıkışma, yükleme ekranının uzun sürmesi ve eşleşmeler veya partilerde aniden bağlantı kesilmesi gibi sorunlar yaşadı. Konuyla ilgili 2 ayrı güncelleme sunan Activision, gelişme kaydetmiş gözükse de sorunun net çözümüne ulaşabilmiş değil. Activision sorunu kontrol altına almak için sosyal öğeleri devre dışı bırakarak tek oyunculu veya elle seçilen arkadaş grupları dışındaki her şeyi devre dışı bıraktı.

Activision’un 10 Kasım’da yayınlanan güncellemesindeki yama notlarında:

Bağlantı geliştirme ve optimizasyon sorunları çözüldü

Sabit sıralama sorunları çözüldü

Oyuncuların sonsuza dek bir yükleme ekranında kaldığı sorun çözüldü

Liderlik kartındaki kararlılık iyileştirmeleri sağlandı ve hatalar giderildi

Genel arayüz iyileştirmeleri yapıldı

Yükleme optimizasyonları yapıldı

gibi notlar düşüldü. Sorun, çıkan son yamadan sonra çözülecek denildi, ancak bazı insanların şikayetlerine göre henüz tam olarak çözülememiş gibi duruyordu. 13 Kasım’da ikinci güncellemesini alan oyun bunun ardından bu sorunların büyük bir çoğunluğunu gidermiş olsa da, yakında yeni bir güncelleme ile sorunun kökünden çözülmesi bekleniyor.

Açıkçası ben online modları pek sevmiyorum. Oyunu hikaye modunda deneyimlediğim şeylere baktığımda ise, bu yukarıda bahsedilen hiçbir hatayı fark etmedim. Üstelik oyunun optimizasyonu da muhteşemdi. Haliyle, oyunu online oynayacak oyuncuların biraz daha bekleyebileceğini, ancak oyunun hikaye modunu merak edenlerin kendi deneyimlerime göre sorunsuzca satın alabilecekleri bir oyun olduğunu düşünüyorum.

Siz yukarıda bahsedilen sorunları yaşadınız mı? Yorumlarınızı bekliyorum.