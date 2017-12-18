Aerion ve Lockheed Martin, adlı iki şirket dünyanın ilk süpersonik iş jetini oluşturmak için güçbirliğine gittiklerini duyurdu.

Önümüzdeki 12 ay boyunca birlikte çalışacak iki şirket dünyanın ilk süpersonik jetini geliştirmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aerion Başkanı Robert M. Bass, ilişkinin süpersonik bir yeniden doğuş için çok önemli olduğunu belirtti. Bass, Lockheed Martin'in Süpersonik birikim bağlamında yeteneklerinin efsanevi olduğunu kaydetti.

Aerion AS2 adlı jeti geliştirmek için birlikte çalışacakları belirtilen iki şirket uzun yıllardır birçok şirket tarafından ortaya çıkarılmaya çalışılan süpersonik jeti yaratmak istiyor. AS2 adlı jetin 5 metreden biraz uzun ve 23.5 metre kanat açıklığı olduğu belirtilirken 1.4 Mach hıza çıkabildiği söylendi. Bu hız km bazında 1.700/saat'e denk geliyor. Bu jetlerle birlikte Atlantik üzerinde yapılan gezilerin 3 saat kadar azalacağı ve iş liderlerinin bir günde New York ve Londra arasında gidip gelebilecekleri belirtildi. Uçağın 2025 yılında ticari uçuşlara başlayacağı söylendi.

Hatırlayacağınız üzere bundan 2 ay kadar önce Spike Aerospace adlı bir şirket Concorde'un oğlu adını verdikleri bir süpersonik jetin ilk prototipinin test sürüşünü yaptığını açıklamıştı. Ses hızından 1.6 kat daha hızlı olacağı söylenen jetin 2021 yılının başında uçurulmaya ve 2023 yılında da müşterilere verilmeye başlanacağı belirtimişti.