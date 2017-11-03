Fotoğraf Birleştirirken Renk Tonları Nasıl Eşitlenir?(Video)

Photoshop uzmanı Antti Karppinen, fotoğraf birleştirme sırasında oluşan ton farklarını en kolay yoldan eşitlemek için 10 dakikalık öğretici bir video yayınladı.

Adobe Photoshop’ta en çok zorluk çıkaran konulardan biri de iki farklı resmi birleştirdiğinizde oluşan ton farklarıdır. Photoshop uzmanı Antti Karppinen, ‘Selective Color’ (Seçmeli Renk) özelliği ile bu ton farklarını ne kadar kolay kapatabileceğinizi gösteren 10 dakikalık bir video yayınladı.

İlk olarak yeni bir katman oluşturun. Ardından Shift + Backspace’e basarak %50 saydamlıkta bir gri katman ekleyin. Bu sayede birleştirdiğiniz fotoğraftaki ton farklarını görebilirsiniz.

İkinci yapacağınız iş Luminosity Blend (Parlaklık Karıştırma) modunu açmak olacak. Bu sayede görüntünüzün bir ton haritasına sahip olmuş olacaksınız. Şimdiki işimiz bu doygun renklere bakarak görselimizdeki tonları ayarlamak olacak.

Şimdi bir Selective Color ayarlama maskesi ekleyin. Sonra da iki resim arasındaki ton farklarını bu ayarları kullanarak eşitlemeye çalışın. Unutmayın; karşınızdaki renk haritası, tonları birebir eşitlemek için mükemmel bir kılavuzdur, bu nedenle ince ayarlar yapmaktan çekinmeyin.

Öncelikle resmin büyük bir bölümünü kaplayan nötr renkleri düzenleyin. Ardından görselinizdeki diğer renk tonlarını da ayarlayabilirsiniz.

Hepsi bu kadar; artık birleştirdiğiniz iki fotoğraf ya da resmin ton uyumu neredeyse mükemmel. Aradaki farkı görmek için orijinal katmanlara tekrar dönüp bakabilirsiniz.

Yapmanız gereken ayarlamaları tam olarak görmek için Antti Karppinen’in öğretici videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.