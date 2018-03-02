İki Hayvan Arasındaki Amansız Dövüş: Kaplan ve Ayı!

Hindistan'ın batı bölgesinde yer alan bir milli parkta, bir kaplan bir tembel ayıyla kavgaya tutuştu ve kaybetti. İki vahşi hayvan arasındaki aman vermez kavga kameralara yansıdı.

Vahşi doğa, zinde olanın ayakta kaldığı, güçlü olanın kendisinden daha güçsüz olanı avladığı bir yer. Bu doğada yetişen hayvanlar da hayatta kalma mücadelesi bağlamında birbirleriyle sürekli bir 'rekabet' içerisinde yaşıyorlar. Bir aslan bir ceylanı avlayabilmek için ondan daha hızlı koşması gereken bir yarışın içerisine giriyor bir tilki de avını yakalamak için görece bir zeka oyununda kendisini buluyor. Bu mücadeleler alanında savaşlar ve kavgalar da kaçınılmaz oluyor. Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Tadoba Ulusal Parkı'nı gezmekte olan bir grup ziyaretçinin çektiği video görüntüleri de bu savaşlardan birisini gözler önüne serdi. Bir kaplan ile bir ayı şiddetli bir kavganın içerisindeydi.

Olayı görenlerin bildirdiğine göre, bir sulama kanalında kendisini serinletmekte olan kaplan, bir dişi tembel ayı ve yavrusunun geldiğini görünce onlara saldırdı. Kaplanın bunu yapma sebebinin sulama bölgesini kendi sınırları arasında görmesi olarak değerlendirildi. Videoya göre, kaplan kavganın başlarında üstünlük sergilese de tüyleri uzun olan ayıyı kavramakta zorlandığı için dezavantajlı duruma düştü ve roller değişti.

Kaplan ayıyı yenemeyeceğini anlayınca videonun sonunda da görüldüğü gibi bölgeden kaçarak uzaklaştı.