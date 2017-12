A Way Out’ın Çıkış Tarihi Açıklandı

Oyunda yer alan iki karakteri kontrol edebilmek için bir arkadaşınızla birlikte oynamak zorunda olduğunuz A Way Out, The Game Awards’da ortaya çıktı.

EA’nın büyük merak uyandıran yeni oyunu A Way Out’un çıkış tarihi, dün düzenlenen The Game Awards töreninde açıklandı. Bir arkadaşınızla birlikte oynayabildiğiniz A Way Out, 23 Mart 2018’de PS4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.

Tek başına oynanamayan yapısıyla daha önce pek görülmeyen bir tarza sahip olan A Way Out, bunun üstesinden gelmek için bazı özellikler çıkartmayı seçmiş. Oyunu aldınız, ancak oynayacak arkadaşınız para vererek almak istemiyorsa üzülmenize gerek yok. Satın aldığınız tek bir oyunla iki ayrı bilgisayardan kurulum yapabiliyorsunuz.

Brothers: A Tale of Two Sons’ın da geliştiricisi olan Josef Fares’in Hazelight Studios ile birleşerek geliştirdiği A Way Out’un oynanış açısından neler sunacağını şu an için bilmiyoruz, ancak ortaya farklı şeylerin çıkacağını açıkça söyleyebiliriz.

Tekrar hatırlatalım, A Way Out 23 Mart 2018’de PS4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Peki, sizin A Way Out’u beraber oynayabileceğiniz bir arkadaşınız var mı?