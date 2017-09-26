İki Kişilik Sürücüsüz Taksiler Dubai'de Teste Başladı

Otonom taşıma için kendine 2030 yılını hedef belirleyen Dubai, bu tarihe kadar tüm şehiriçi ulaşımının dörtte birini bu yolla yapmaya çalışacak.

Otonom Hava Taksisi (AAT) olarak adlandırılan ve yeni yeni kurulan Dubai'nin insansız hava ulaşımı filosu, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Filo insansız olması sebebiyle dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.

Dubaili yetkililerin ifadelerine göre AAT'ler çevre dostu, elektrikle çalışan araçlar 30 dakika havada kalabiliyor ve ortalama 50 km/s hızla hareket ediyorlar. Maksimum hızları ise duruma göre 100 km/s'a kadar çıkabiliyor. 18 pervaneli ve iki metre yüksekliğe sahip AAT, test uçuşu sırasında tamamen insansızdı ve 200 metrelik irtifada testini gerçekleştirdi.

Araçların üreticisi olan Alman Volocopter firması, araçların güvenliği hakkında bir kaç bilgi verdi. Bu bilgiler arasında her araçta aci durum paraşütlerinin bulunduğu, dokuz birbirinden bağımsız batarya sisteminin yer aldığı ve her sistemin şarj olmasının 2 saat sürdüğü yer alıyor. Dubai hükümeti bataryaların şarj sürelerinin hizmete başlayana kadar ciddi oranda kısaltılacağını belirtiyor.

Dubai'nin Ulaşım Bakanlığı, AAT'lerin akıllı telefon uygulamaları üzerinden çağırılabileceği ve yolculukların takip edilebileceğini söyleyip hava sahasında güvenliğin sağlanması için de gereken her şeyi yapacaklarını belirtti. Dubai Veliaht Prensi Sheikh Hamdan bin Mohammed projelerle ilgili olarak "Son teknolojiye adapte olmak ve inovasyonu desteklemek sadece ülkemizin gelişmesini sağlamaz, aynı zamanda gelecek ile köprüler inşa eder." dedi.