Gökyüzünde Görünen Alev Topu Akıllara UFO'ları Getirdi

İki komplo teorisyeninin çekip Youtube'a yüklediği videodaki tuhaf nesne hakkında pek çok farklı yorumda bulunuldu.

Yeni Zelanda'da çekilen görüntüler bize ''kainatta yalnız mıyız?'' sorusunu tekrar sordurttu. Gökyüzünde iz bırakan ve yanıyor gibi görünen nesne, aşağıya doğru inerken yön değiştirip tekrar yukarıya doğru ilerledi.

İlginç video, komplo teorisyenleri Blake ve Brett Cousins tarafından çekildi.

Görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Brett, ''Onu gördüğümde dona kaldım, ne olursa olsun gökyüzünde normalde yapılmaması gereken hareketler yapıyordu.'' dedi ve ekledi, ''Bu dünya dışı bir araç ya da tehlikeli manevralar yapan standart bir uçak olabilir.''

Youtube'da görüntüleri izleyenler kendi teorilerini ve görüşlerini şu cümlelerle paylaştılar:

- ''Bu bir uçağın dumanı, yalnızca yüksek irtifa nedeniyle hareket ediyor ve güneş ışınları onu parlatıyor.''

- ''Mesele görüş açısı, uçak yön değiştiriyor ve biz iki boyutlu gördüğümüz için tuhaf geliyor''

- ''İletken plazmalar gibi görünüyor. Deprem bölgesi veya volkanik alanlarda ortak bir sorun. Birileri bu insanlara bilimi öğretmeli.''

UFO'ların gezegenimize yaptıkları seyahatlerin sayılarında bir artış yaşanıyor gibi görünüyor, tıpkı daha önce haberini yaptığımız Cornwall'daki ''UFO'lar'' gibi: